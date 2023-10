Pablo Alborán y Miguel Bosé, ¿enamorados?

Tienen en común su pasión por la música, sueñan en grande y, además, han trabajado juntos, lo que demuestra que se conocen en diferentes ámbitos. Aunque sus caminos se cruzaron en año 2012 cuando Pablo Alborán hacía sus primeros pinitos en la industria musical, no ha sido hasta más de una década después cuando se habla de romance. Por aquel entonces Miguel Bosé se fijó en lo bonito que su compañero de profesión cantaba y, por esta razón, le invitó a colaborar con él en un dueto en el disco Papitwo. Cuatro años más tarde varios medios hablaron de su bonita amistad, un vínculo que según un medio mexicano se podría haber transformando en algo mucho más especial.

Pablo Alborán y Miguel Bosé se llevan 33 años

Miguel Bosé y Pablo Alborán, según TVNotas, afianzaron su complicidad cuando Miguel ayudó a Alborán a confesar que era homosexual. "Pablo tenía muchos temores. Le preocupaba que, si se sabía, podía acabarse su carrera. Miguel fue quien le hizo entender que debía librar cualquier prejuicio y aceptarlo ante la gente", dice una amiga de ambos. Empezaron a coincidir y a hacer por verse ya fuera en España o México, encuentros que en la citada publicación se tratan con normalidad, aunque hasta ahora fueran casi un secreto de Estado.

Pablo Alborán y Miguel Bosé ilusionados, según un medio mexicano

"Hay un gran entendimiento entre ambos. Hay química. Si algo le encanta a Pablo es la madurez de Miguel. Justo eso es lo que busca actualmente en un hombre. Y Miguel está fascinado con la vitalidad de Pablo, lo guapo que es y su gran talento como artista. Lo admira mucho en todos los aspectos. Ahorita están ilusionados. Obviamente, no lo van a reconocer públicamente, sobre todo por Pablo, que no quiere que se hable de sus romances. Lo importante es lo feliz que están ahora como pareja", explican. Si bien los seguidores de Pablo Alborán y Miguel Bosé jamás pensaron este escenario, ya son muchos los que se están pronunciando acerca de este bombazo.

Un supuesto romance que habrían destapado por una fuente cercana a los dos, una historia de la que ninguno ha dado detalles ni en sus redes sociales ni tampoco fuera de ellas. No es del único hombre del que se habla y es que también se menciona a Nacho Palau, con quien Miguel Bosé tuvo una relación de más de 26 años que, por cierto, vio la luz tras su ruptura. "Estamos muy contentos. Hacía bastante tiempo que no veíamos a Miguel ilusionado en ese aspecto. Hace unos meses hubo la posibilidad de una reconciliación con su ex, Nacho Palau, con quien duró de 1990 a 2016. Sin embargo, las cosas no se han dado, por el conflicto legal que tienen por el conflicto legal que tienen por sus hijos. Eso no les ha permitido estar en paz", dicen en TVNotas.

A Miguel Bosé y Pablo Alborán les separa 33 años, pero eso no evita que se les esté relacionando a nivel sentimental. Tales han sido los rumores que se han convertido en virales en la Red en cuestión de horas, eso sí, no se sabe todavía qué hay de cierto. Un paso al frente que si se confirma supondría que Miguel Bosé tiene de nuevo el corazón ocupado tras años soltero y que, por supuesto, sería una excelente noticia tras el robo que sufrió en el país azteca mientras se encontraba en casa junto a sus hijos.