Ana Obregón ha sido la mujer indiscutible en la vida de Álex Lequio, que falleció este miércoles a causa del cáncer. Madre e hijo han sido inseparables y después de que al joven le diagnosticaran el cáncer, se convirtieron en uña y carne. La actriz dejó todo para volcarse en el cuidado de su hijo. Pero además de los padres, ha habido otra persona que se convirtió en un gran apoyo para el joven hasta su último aliento: su prima Celia Vega. Álex y su primo han crecido juntos y desde pequeños se han convertido en inseparables.

Álex Lequio le dedicó sus últimas palabras públicas a su prima

De hecho, las últimas palabras que Álex Lequio escribió en su cuenta de Instagram fueron dedicadas a su prima: «Una y otra vez, a través de la eternidad, brillaremos juntos”. El joven escribió el pasado mes de abril estas bonitas palabras junto a una fotografía de Celia y él de pequeños. Una publicación que nadie se imaginaría que se convertiría en la última para el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, que falleció este miércoles tras dos años de lucha contra el cáncer.

Celia y Álex se llevaban menos de un año, y con tan solo esta diferencia de años, han crecido juntos y desde pequeñitos ya se convirtieron en íntimos. Ambos guardaron una excelente relación que no terminó a pesar del paso de los años y ya en la adolescencia se convirtieron en íntimos amigos. Han viajado juntos, han llorado, han reído… y ahora llora la muerte de su otra mitad.

Celia Vega se ha despedido de su primo con una reflexión

La prima de Álex Lequio se ha despedido de él con una emotiva reflexión: «Nunca había sentido tanto dolor. Nunca jamás habrá nadie como tú. Nunca he visto a alguien luchar tanto por vivir. Mi hermanito pequeño, mi alma gemela, mi cómplice y mi socio.

Es raro, te acabas de ir pero siento tu energía conmigo como si estuvieras sentado a mi lado como todos esos viernes en tu casa», ha comenzado diciendo junto a una batería de fotografías de los dos. «Te has ido demasiado pronto, teníamos muchos sueños y planes por hacer. Eternos 27 y eterno tú, porque tu huella ha quedado marcada para siempre en todas las personas que te conocían», continuaba.

«Mi compañero de superación, de batallas, de aventuras, de conversaciones sobre filosofía, historia, economía, amor, dios, vida… Cómo me gustaba discutir contigo, argumentar y que nos sacáramos de nuestras casillas y de nuestras zonas de confort. De reírnos hasta llorar y de llorar juntos hasta quedarnos dormidos. Nuestras jams sessions, improvisando, yo con la guitarra cantando y tu rapeando como si fuéramos rockstars», añadía. «Siempre bailamos a nuestro ritmo, fuera del sistema y lo seguiremos haciendo, porque tu energía me da fuerza y estés donde estés, se que me acompañarás para hacer todo lo que habíamos planeado».

Celia se ha convertido en un gran apoyo para Álex

Celia Vega ha querido agradecerle todo lo que él le ha dado a lo largo de su vida: «Quería agradecerte todos los recuerdos que tengo, no hay uno solo de ellos en el que piense y no pare de sonreír (a veces hasta me empiezo a reír sola y la gente me mira raro). Eres el más grande y ahora también eres eterno», concluía.

Cabe recordar que Celia es hija de Ignacio Vega y Celia García Obregón, hermana de la actriz. La joven estudió Derecho y ADE en la internacional IE University de Madrid, pasó un semestre en la Universidad de Miami (EEUU) y tiene un máster en Derecho Corporativo. En la actualidad trabaja en el despacho de abogados Latham & Watkins.