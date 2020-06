Rosa María Sardá ha fallecido a los 78 años a causa de un cáncer linfático que no ha logrado superar y que le fue diagnosticado en el año 2014. Ha sido la Academia de Cine la encargada de dar la noticia a través de su Twitter oficial: «Fallece en Barcelona a los 78 años la actriz e inolvidable presentadora de los @PremiosGoya Rosa Maria Sardà. Ganó dos goyas como Mejor Actriz de Reparto, por ‘Sin vergüenza’ y ‘¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?’. Recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia», han escrito.

Pero el cáncer linfático no fue la única enfermedad que marcó la vida de la actriz. Y es que su hermano, Juan, fue víctima de una enfermedad como el sida. Ella y su hermano, Xavier Sardá, hablaron en una ocasión de lo mal que lo pasaron en esta delicada etapa para su hermano.

«Hablas de nuestro hermano Juan, que fue una persona fantástica, maravillosa. Nos hizo sufrir y sufrió mucho», empezaron diciendo Rosa María y Xavier en una entrevista que hicieron juntos en ‘La Sexta Noche’ con motivo de la publicación del libro, ‘Un incidente sin importancia’ de Rosa María Sardá. Recordaron los momentos tan complicados que pasaron: «Nos dejó cuando él tenía 26 años», decía Xavier.

Su hermana, por su parte, recordaba el motivo de su muerte: «Juan falleció víctima de una enfermedad tan desconocida absolutamente en España como el sida. Eso era el infierno, pero nosotros seguimos viviendo con él, seguimos dándole ánimos dos años», relata emotivo.

En esta entrevista de los hermanos Sardá, ambos recordaban con bonitas palabras lo maravilloso que era su hermano Juan. Quisieron compartir con todos lo mal que lo pasó al sufrir esta enfermedad, que «entonces era un infierno». Entre bromas han hablado de que era el más guapo de todos, una opinión en la que coincidían los dos.

Comenzó el libro con unas palabras para su hermano Juan

«El más pequeño de todos. Los ojos, azul mediterráneo con fondo de lago tenebroso y absorbente. El pelo, virutas de azabache. La boca pequeña, apretada y tierna, como el puño de un recién nacido cuando tiene hambre…», le dedica a su hermano Juan fallecido a causa del sida. «Era el más guapo… sin lugar a dudas. Era maravilloso, esbelto como un junco», apuntaba Rosa María, recalcando así las palabras que le dedicó en su libro.

Han hablado también de su madre

Los hermanos Sardá recordaron a su madre, que era enfermera. Xavier ha querido desvelar que él no tuvo la suerte de disfrutar de su madre, que murió cuando él tenía apenas ocho años: «Murió muy joven», decía Rosa María. «Tú la pudiste disfrutar más (ella tenía 25 años)», le contesta el presentador de televisión.

La carta que le haces a mamá es de agradecimiento «o de reconciliación», recalcaba la actriz. «Yo no le caía muy bien, no le gustaba que yo fuera actriz, tampoco le gusta cómo era yo. Decía estas patas tan largas… le hubiera gustado que yo hubiera llevado lazos, me gustaba el teatro y eso lo odiaba. «Esta carta ya no sirve para nada, porque murió hace muchos años, es una reconciliación. Fui una mujer, ahora soy una cosa…», declaraba.

Esto es lo que le escribía en su libro

En el mismo libro en el que habla de su hermano, Rosa María Sardá dedicaba una carta a su madre: «Los chicos han crecido mucho. Sanos de cuerpo y de mente. Puedes estar orgullosa ¡señora mía! ¡Todo un éxito! Siempre fuiste una mujer brillante en todo, pero hijos, «tus hombres», son tu triunfo más sonado».

Reveló su enfermedad en televisión

Ella misma quiso confesar que estaba enferma en una entrevista concedida a Jordi Évole. Se lo confesó al presentador: «Yo no estoy en el mejor momento de mi vida porque a los 78 años no se está en el mejor momento de la vida. Y estoy enferma, más o menos. Yo tengo un cáncer, pero no saben dónde y se lo inventan”. Una enfermedad dura contra la que batalló y sobre la que ya presagiaba este final: «El cáncer es invencible,no es una lucha, es una cuestión de que los que se ocupan de tengan más o menos tino al programar unas ciertas medicaciones o lo que sea, pero no se trata de un match de a ver quién gana, porque el cáncer siempre gana». A pesar de ello, puntualizó que, por el momento, parecía estar controlado, pero poco después la actriz ha fallecido, una noticia que ya han lamentado muchos rostros conocidos en sus redes sociales, que han llorado su muerte con sus recuerdos más especiales junto a ella.