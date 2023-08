Óscar Tarruella, perito judicial del caso Mario Biondo: "He recibido amenazas de muerte"

'Los últimos días de Mario Biondo' prometen mantener a los espectadores pegados a la pantalla. Es uno de los proyectos de Netflix y está compuesto de tres capítulos que resumen 200 horas de grabaciones y más de 20 entrevistas a familiares, criminólogos o periodistas. El cámara falleció en mayo de 2013, una muerte que su familia ha intentado demostrar que fue provocada por un tercero. Diez años después de su trágica partida, se ha investigado sobre uno de los sucesos más impactantes de la crónica social, sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con el enfoque que pretende darse. El criminólogo Óscar Tarruella, quien ha trabajado mano a mano con la familia de Mario Biondo, así lo ha denunciado públicamente. Tras muchos baches en el camino, jamás les ha abandonado, dando igual que incluso llegara a recibir amenazas de muerte durante la investigación.

El caso de Mario Biondo vuelve con Netflix

El propio Óscar Tarruella lo ha revelado, un relato capaz de erizar el vello de cualquiera. Es experto en homicidios y jamás ha tenido temor, pues tenía claro que quería llegar al fondo de este caso que tantas incoherencias ha presentado tras el fallecimiento de Mario Biondo. "Tiene su precio. Amenazas de muerte, gentuza que trata de desprestigiarme, gente poderosa que se cree por encima del bien y del mal. Pero la gente no es tonta y saber ver más allá de lo que quieren vender. Gracias por vuestro apoyo", escribe. Él, por su parte, está convencido de que la justicia española no hizo lo debido, por lo que los padres de Mario Biondo recurrieron a detectives y expertos privados por su cuenta. Una batalla que comenzó hace más de una década y que, a día de hoy, continúa.

"La justicia de nuestro país no investigó. Hay una investigación privada en marcha y varias denuncias presentadas en un juzgado de Madrid. Lo del reloj es importante, no por Raquel, sino por la declaración en sede judicial. Si no conoces la investigación de la instrucción italiana, puedes informarte en mi canal. Y, por cierto, lo he hecho TODO GRATIS", desliza Óscar. En este mensaje se refiere al reloj que Raquel Sánchez Silva le regaló a su entonces marido, Mario Biondo, antes de su fallecimiento, el mismo que ahora llevaría, según él, el nuevo marido de Raquel. Se trata de un rolex, el cual habría desaparecido tras la muerte del italiano y el cual ahora genera muchas dudas en la familia de Mario. "¿Qué pasó con ese reloj? Tiempo después, se puede ver en las fotos de una agencia que el nuevo marido de Raquel lleva el mismo reloj... O uno idéntico", se pregunta Tarruella.

Óscar ha ejercido como perito judicial de la causa en España, aunque a este caso se han sumado otros. Muchos mantienen que no se debió a un suicidio, tampoco a una muerte accidental, sino de un asesinato. "Se sumaron un total de 10 más en Italia, entre ellos el exjefe de la policía científica de los Carabinieri. Todos sustentamos el asesinato. Uso YouTube, Twitter, Instagram y lo que haga falta para que llegue la verdad que quieren manipular. Sólo los que hemos participado en la causa podemos afirmar, que no opinar, lo que aseguramos con datos y pruebas científicas", espeta.

Se encontró a Mario Biondo sin vida en extrañas circunstancias. El joven estaba en el piso madrileño que él y su mujer, Raquel Sánchez Silva, compartían y fue hallado semiahorcado con un pañuelo atado a una estantería. La versión oficial fue que se había suicidado, pero su familia no quedó conforme e intentaron resolver un puzzle del que todavía faltan piezas. Fue en el año 2016 cuando se cerró el caso en España, siendo en 2018 cuando se publicó un libro en Italia en el que se señalaba a Raquel "como una mentirosa" y cuando se exhumó por segunda vez el cuerpo de Mario. La justicia italiana en 2022 también cerró el caso, pero ahora un año después vuelve a estar en primera línea mediática con el documental de Netflix que, sin querer o queriendo, abrirá viejas heridas.