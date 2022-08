La tensión que acompaña a Ortega Cano desde hace semanas es más que palpable. El diestro se niega a hablar con la prensa sobre su crisis matrimonial con Ana María Aldón, tampoco quiere dar detalles de cómo está su familia o de qué opina sobre la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’. Hasta ahora. El torero ha roto su silencio para desvelar cómo se siente en este momento y cuál es el mensaje que quiere enviar a los suyos en pleno revuelo mediático. Ortega Cano está cansado, quiere que la polémica llegue a su fin y que él pueda retomar su vida: «Estoy bien psicológicamente y físicamente también. Estoy hecho a una profesión dura y difícil y por lo tanto por muchas cosas que vengan nunca se comparará con mi profesión. Todo lo llevo para adelante«.

Sin embargo, a ojos de de Amador Mohedano no es así. El hermano de Rocío Jurado siente que Ortega Cano no está ni mucho menos en su mejor época, tal y como ha contado en el canal de Youtube de JuanjoVlog. «Está delicado. Está débil y poco a poco lo está más. Tiene sus problemas, tiene una familia, tiene a un hijo en un centro en el que lleva varios años y tiene su casa», apunta sobre el que fuera su cuñado. Ortega Cano ha sufrido varios problemas de salud en los últimos meses, una situación que se suma a la personal ya sea con su mujer o por todo lo dicho sobre Rocío Carrasco en televisión. Cabe señalar que desde que se estrenara ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ no ha dejado de estar en el punto de mira.

No quiere guerras, mucho menos fisuras en su familia o estar en boca de todos porque se airee su pasado familiar, un pasado sobre el que por cierto tienen versiones completamente contradictorias. «Me gustaría que la familia estuviera unida. Yo me acuerdo de mis abuelos, de mis padres, de mi mujer Rocío…He escrito dos líneas que dicen ‘Me gustaría que la familia Mohedano Jurado Carrasco, que yo fui muy amigo de Pedro de Carrasco y seguidor suyo como boxeador…Querría que siguieran los cánones de la convivencia que predicó nuestra querida y admirada Rocío Jurado’. Diciendo esto quiero decir muchas cosas, quiero que la familia sea la familia…», dice el torero en el citado canal. De este modo, recuerda que quiere que se respete la decisión de ‘La más grande’ de no avivar batallas o «sacar trapos sucios en ningún plató».