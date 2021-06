Ortega Cano ha ingresado este martes a primera hora de la mañana para ser intervenido del corazón, tal y como se había anunciado.

Ortega Cano debe someterse este martes a una operación de corazón. Según ha desvelado él mismo, deben hacerle un cateterismo y analizar cuál es su estado para así tomar decisiones futuras. Aunque su entorno sí permanece preocupado, él ha intentado durante estos días transmitir tranquilidad. Asegura que no es tan grave, por lo que se muestra muy optimista y así se ha podido ver en su llegada al hospital. Acompañado de Ana María Aldón, ambos han entrado a primera hora de la mañana en el centro hospitalario junto a una maleta, ya que saben que deberá permanecer allí al menos unos días. En esta ocasión ha preferido no hacer demasiadas declaraciones y es que quizás los nervios afloraban en un día tan importante para ellos.

Quien todavía no se ha pronunciado acerca de cómo está la familia en los minutos previos a la intervención es su hija, Gloria Camila. La joven ayer posteó una imagen en la que dejó claro que lo más importante para ella es que su padre evolucione favorablemente, por lo que el resto de preocupaciones ahora son secundarias. Ha recibido cientos de mensajes deseándole suerte antes de la operación y ella se siente muy afortunada por ello: «Gracias por los mensajes de apoyo para la operación de mi papichurri. Es lo que me preocupa ahora mismo».

Ana María Aldón, por su parte, explicó ante las cámaras el motivo por el que se la veía más decaída y este no era otro que el problema de salud de su marido. «La semana pasada le realizaron un TAC coronario con contraste y el resultado de la prueba no ha sido favorable. Se ha encontrado algo y hay que intervenir. Sabemos que le van a hacer un cateterismo, pero cuando entra la cámara ahí ven el daño que hay, que ya había un daño», comentó la colaboradora de ‘Viva la vida’. Para ellos había grandes incógnitas todavía y es que, al parecer, todo ha sido tan rápido que aún tienen dudas sobre su afección coronaria. «Ha sido todo tan repentino… sabíamos que tenía problemas coronarios, que tenía cardiopatías y se le colocó un sten hace varios años… pero no sé qué ha podido ocurrir, qué es lo que encontrarán ahí o cómo podrán solucionar el problema que ha encontrado el cardiólogo», dijo.

Los últimos meses para la familia han sido muy complicados. A su delicado estado de salud, se suma que han estado en el ojo del huracán desde el mes de marzo, fecha en la que comenzó a emitirse la docuserie ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. El torero no ha llevado demasiado bien convertirse en protagonista involuntario del programa protagonizado por Rocío Carrasco y ha optado por apenas dar declaraciones sobre ello. A pesar de que anunció que una vez finalizado rompería su silencio, el diestro ha preferido seguir con la misma tónica y ha optado por permanecer en la sombra y no avivar ninguna guerra.