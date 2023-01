José Ortega Cano ha hecho realidad uno de sus mayores sueños. Este jueves ha inaugurado el museo que lleva su nombre en Madrid. Se trata de una sala de 160 metros cuadrados ubicados en la planta baja del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, donde vecinos y visitantes de la localidad madrileña podrán conocer de cerca los recuerdos más valiosos de su vida profesional y personal. En un día tan importante lo ha arropado su hija, Gloria Camila y Rocío Flores. Y aunque ambas han estado encantadas de apoyarlo, todos ellos han evitado el posado ante la prensa.

A la jornada no han faltado numerosos rostros conocidos, como los toreros Fran Rivera y Juan José Padilla o Rosa Benito y su hija Chayo Mohedano. El diestro estaba feliz. Ver por fin que hay un museo en su nombre es motivo de orgullo. “No es muy grande, pero tiene cosas muy bonitas. Voy a intentar ir cambiado las cosas para que no se vea siempre lo mismo. Son piezas importantes de mi vida profesional y con el fin de que todo el mundo sepa quien es Ortega Cano. Invito a todo el mundo a venir a visitar este museo. Entiendo que esto será un importante impulso económico para el municipio», ha dicho.

Rocío Flores: «Ortega Cano es mi familia»

Asimismo, ha recordado a algunas de las personas de su familia que más lo han marcado: “No me puedo olvidar de mi madre Juana, a la que tanto le hice sufrir. Ella me decía que si dejaba los toros, sería la gran alegría de su vida pero que la fiesta se perdería un gran torero. Recuerdo mucho a mi hermano Eugenio, aunque tampoco quiero nombrar a todos por si me olvido a algún nombre”.

Vídeo: Europa Press

Rocío Flores no se ha pedido la inauguración de la sala Ortega Cano: «Pues sí, aquí, apoyándole en su nuevo proyecto». Asegura que le guarda un cariño especial al maestro y defiende que no tiene por qué dar explicaciones sobre su viaje a la capital: «He venido a Madrid al médico, tampoco tengo que dar muchas explicaciones. He venido porque me ha apetecido, es mi familia y tengo todo el derecho del mundo a venir».