Oriana Marzoli denunció a Ylenia Padilla por un delito de amenazas. La de Benidorm le advirtió con «partirle la cara, dándole igual lo que tuviera que pagar»: «Tú vienes a mi país y mi país me da la opción de que te reviente el careto». Sus palabras no cayeron en saco roto, siendo este lunes cuando se produjo la primera vista, a la cual, por cierto, no acudió Ylenia. Aunque el juez ha dado por válidas las pruebas y la denuncia se ha presentado, Padilla no se ha personado en los juzgados de Plaza Castilla. Si bien todavía no se sabe cuál será la pena a la que será condenada Ylenia si el juez finalmente decide hacerlo, lo cierto es que podría enfrentarse a una pena de uno a tres meses, la cual sería satisfecha con trabajos en beneficios de la comunidad o una orden de alejamiento.

Vídeo: Europa Press

Oriana Marzoli no está dispuesta a llegar a ningún acuerdo y solo pide justicia en lo que respecta a Ylenia Padilla. La influencer no se ha quedado callada, tal y como se puede ver en el vídeo que te ofrecemos en este artículo, al igual que Ylenia, quien en sus redes sociales pidió ayuda a sus seguidores para recopilar «todas las veces en las que Oriana la habría usado y difamado para ganar dinero», según sus propias palabras. «Os lo agradeceré mucho. Abusar de personas deprimidas tiene consecuencias. ¡Esto es ridículo!», ha dicho Ylenia en sus redes sociales.

Fue el año pasado cuando Ylenia recibió la denuncia de Oriana, no obstante, este lunes 25 de abril no acudió al juzgado, donde se iba a ver cara a cara con la venezolana. Muy molesta con esta decisión, Oriana habló con los medios de comunicación allí apostados: «Si una persona dice que te va a pegar una paliza y que le da igual lo que tenga que pagar porque te va a reventar la cara… palabras textuales, pues tú me dirás. El porqué no lo sé yo, no lo sabe ella y no lo sabe nadie».

