La inesperada aparición de Bárbara Rey y Bigote Arrocet en actitud cómplice y cariñosa en un acto celebrado en Madrid ha sido una de las noticias más sorprendentes de la semana. El que fuera novio de María Teresa Campos y la exvedette podrían estar manteniendo un idilio, según han apuntado testigos que acudieron a la cena en el hotel Wellington donde se dejaron ver muy cariñosos el uno con el otro. Ahora que el humorista parece haber encontrado de nuevo la ilusión en los brazos de la murciana, todas las miradas se fijan en la veterana periodista. ¿Qué opina de la estrecha amistad entre su ex y Bárbara?

De momento, la malagueña no se ha pronunciado en primera persona. Pero su hija Carmen Borrego ha hablado en nombre de su madre. Lo ha hecho durante una intervención en ‘Sálvame’. La colaboradora, erigida en portavoz de la familia, ha explicado que no ha hablado con su progenitora sobre este inesperado affaire, pero tiene clara cuál es su postura al respecto. Bigote es agua pasada. Y agua pasada, ya se sabe, no mueve molino.

«Hace mucho tiempo que este señor no tiene nada que ver con la familia Campos», ha explicado la andaluza. Y aunque aún no ha mantenido una conversación sobre la noticia, tiene claro que su madre opina que es libre para hacer lo que le venga en gana: «Estaría bueno que Bigote no pudiera rehacer su vida».

Fue en diciembre de 2019 cuando Terelu Campos anunció en televisión que María Teresa y Bigote habían roto. Después de casi seis años juntos, la pareja decidía tomar caminos separados. Desde entonces, la que fuera estrella de la pequeña pantalla se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre lo mal que lo pasó tras romper con su compañero sentimental. Ha contado cómo la dejó mandándole un mensaje de ‘WhatsApp’ o lo triste que se ha sentido con su ausencia. El chileno argentino, por su parte, ha procurado mantenerse más reservado a la hora de hablar de su historia de amor con María Teresa. Pero cuando entró como concursante en ‘Secret Story’ -en cuyo plató coincidió con Bárbara Rey- aprovechó para aclarar algunos puntos sobre los verdaderos motivos del final de su affaire. «Nunca ha sido lo que se dice. Eso es lo que me duele enormemente. Nunca ha sido así. Me fui en la mañana y me despedí de ella. Y punto. Y el resto lo sabe Terelu lo sabe también. Creo que la única que no lo sabe es Carmencita», decía, desmontando la teoría del mensaje de móvil. «Cuando las cosas se acaban llega un momento en que se acaban y punto», decía, sincero. Incluso recordaba a la malagueña con enorme cariño: «Nos unían muchas cosas muy bonitas. Ella es muy simpática, mucho más alegre que yo, buena para la chacota porque tiene ese carácter tan andaluz, que le sale todo tan simpático. El aburrido de la casa era yo». Han pasado ya dos años desde que se separaron y Bigote, de 72 años, vuelve a estar ilusionado con Bárbara Rey, de 71. Al margen de los vaivenes sentimentales de su ex, Maria Teresa Campos tiene asuntos más importantes de los que ocuparse. Este lunes, Kiko Hernández ha anunciado en ‘Sálvame‘ que se ha encontrado «material muy comprometido» de la comunicadora en un descampado de Molino de la Hoz, donde ha vivido la aludida hasta hace apenas un mes. Lo que ha aparecido de manera inesperada tirado en el campo es documentación, informes médicos como «colonoscopias», contratos de televisión de Telecinco y de Antena 3, pólizas se seguros, imágenes, fotografías con Bigote Arrocet… Material de alto valor que no debería hallarse en dicho lugar. El enfado de Carmen Borrego tras la aparición de documentos confidenciales de su madre tirados en un descampado

«Si esto es verdad, las personas que hicieron la mudanza tendrán que responder de ello. Sabéis perfectamente que los documentos no se pueden tirar. Las cajas de fotos las he guardado en un contenedor. Me quedo bastante sorprendida y voy a llamar al responsable para que me dé explicaciones. Espero que no salga ningún documento por la ley de protección da datos, pero tendrán que responder donde tengan que responder», ha dicho al respecto Carmen Borrego. «No se pueden tirar documentos sin destruir. Esto se habló con el responsable de la empresa. Nos dijo no os preocupéis que me encargo de esto». Y zanjaba: «A la empresa que hizo la mudanza se le ha dicho ‘esto es para tirar y esto es para destruir’. Eran cosas de tirar, las cosas que se tiran en una mudanza. No hay ninguna fotografía».