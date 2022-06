Omar no oculta el daño que le ha hecho que su ruptura haya sido mediática, así como ver a Anabel en brazos de otro hombre: «No solo me he sentido humillado por ella, también en las redes sociales me han insultado. Te sientes un poco presionado. Ha sido difícil. Yo he sido dejado. No me lo esperaba y ha sido muy complicado para mí».