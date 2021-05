El novio de Anabel Pantoja ha revelado cuál es su relación con algunos miembros de la familia de su novia. Omar Sánchez no tiene pelos en la lengua

Omar Sánchez está siendo uno de los concursantes de ‘Supervivientes‘ que más está dando de que hablar. El novio de Anabel Pantoja se encuentra muy cómodo con el resto de compañeros y no tiene problemas en hablar de la familia de su novia, el clan Pantoja. El concursante ha contado al resto cómo conoció a Kiko Rivera, que ahora está en plena guerra mediática también con su prima. A pesar que durante un tiempo fueron íntimos e inseparables, ahora están pasando por su peor momento. A pesar de esto, Omar solo tiene buenas palabras para el DJ., que ha revelado algunos aspectos íntimos de su vida.

Omar Sánchez revela cómo conoció a Kiko Rivera

«Conocí a Anabel en enero cuando fue Isabel a cantar a Gran Canaria. Empezamos a hablar en una red social y después bajé a Sevilla. Conocí a Kiko cuando tuvo a su hija Carlota. Es muy buen tío. También conocí a Irene. Me cayeron genial«, ha comenzado diciendo Omar Sánchez. Durante esta declaración, también se encontraba Sylvia Pantoja, que en más de una ocasión ha atacado duramente al clan Pantoja. Sobre todo a Isabel Pantoja. A pesar de esto, también tiene buenos recuerdos del DJ. Así mismo lo ha contado ella tras el relato de su compañero.

«A Irene no la conozco pero a Kiko le tengo un cariño especial porque lo he cuidado de chica con quince años, le he cambiado los pañales, le he dado de comer, lo he tenido en mis brazos. Me encantaría el día de mañana, verlo y darle un abrazo, a ver ahora que voy a vivir en Sevilla…», ha explicado Sylvia Pantoja. «Para Anabel es un hermano entonces cuando hay algún mal entendido en televisión tengo que apoyarla muchísimo, porque se viene abajo, porque no quiere perderlo. Si le hacen daño a su familia va a matar», ha asegurado el canario tras las palabras de Sylvia Pantoja.

¿Podría haber una cercamiento entre Sylvia Pantoja y Anabel Pantoja?

Durante esta conversación, Sylvia ha soltado un bombazo, ya que ha asegurado que probablemente pudiera llevarse bien con Anabel. «Si la conozco seguro que me cae bien, a veces hablamos de las personas sin saber. Con la que si que tengo una cosa ahí que sí que veo que no tiene nada que ver conmigo es Isabel«, cuenta. Tras ver estas imágenes, Anabel ha querido negar que exista la posibilidad de cualquier acercamiento con ella. «No tengo nada en contra, ni no en contra, es que no me apetece, pero una persona que habla de mi familia así… tengo derecho a no tener relación con ella, pero me alegro de que Omar se lleve bien con ella. Yo le dije que empezase con todos de cero», ha contado.