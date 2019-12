Hace semanas que Omar Montes dijo, sin atisbo de duda, que había sido invitado a pasar la Navidad en Cantora. No todo el mundo le creyó, y es que aún había esperanza de que Chabelita, por unas fechas tan señaladas, se reconciliara con su madre, Isabel Pantoja, y su hermano Kiko Rivera, y decidiera poner rumbo hasta Medina Sidonia para disfrutar en familia de la festividad. Pero nada más lejos de la realidad, Omar Montes no mentía y las pruebas son evidentes, pues él mismo lo ha compartido a través de Instagram.

Así pasan la Navidad más polémica los Pantoja (sin Chabelita)

Promesa cumplida

Después de pasar la Nochebuena en Madrid, con su familia, Omar viajó hasta el sur con su madre y con su abuela y fue Kiko Rivera el encargado de recogerle para acudir hasta Cantora a comer y a disfrutar del agradable día de son que hizo con los Pantoja. Tanto Kiko, como Omar y hasta la propia Isabel Pantoja dejaron constancia de la jornada en diferentes rincones de la finca más famosa del país. Incluso vimos al abuelo de Omar, tranquilamente sentado al sol y a su abuela ayudando a sacar el asado del horno.

La gran ausente fue Isa Pantoja, que durante la tarde del 24 fue vista en Madrid acompañada de su pareja, Asraf Beno, confirmado que no viajaría a Cantora para pasar la Nochebuena y que no sabía si Omar iría. Es altamente probable que ella haya vivido este episodio como una gran traición, pues su relación con su ex es nula y ya en el cumpleaños de su madre, el pasado mes de agosto, la tensión se palpó en el ambiente cuando ella y Asraf se encontraron en Cantora con el nuevo mejor amigo de su madre. ¡Una vez más en la familia Pantoja, la polémica está servida!