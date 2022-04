Poco a poco se va descubriendo todo el casting que ha preparado Telecinco para su concurso más esperado, ‘Supervivientes‘. Debido a los bajos datos de audiencia que la cadena ha ido cosechando durante los últimos meses, confían plenamente que este reality levante su cuota de share y le de un respiro. Han puesto toda la carne en el asador y este mismo martes anunciaban un fichaje inesperado, pero que promete dar mucho de que hablar. Ana Luque se convertía en la décima concursante confirmada de ‘Supervivientes’. La que fuera amiga de Olga Moreno, y su defensora en plató durante la edición de la sevillana, viajará hasta Honduras para vivir en su propia carne el concurso más extremo de la edición. Ha sido en ‘Sálvame‘ donde han anunciado el nombre de la concursante. Y además, han dado una información que ha sorprendido a muchos.

Olga Moreno y Ana Luque podrían haber roto su relación tras el final de la última edición de ‘Supervivientes’

Y es que tal y como ha dicho María Patiño, al parecer Olga Moreno y Ana Luque no estarían atravesando su mejor momento en cuanto a su relación de amistad se refiere. Según la periodista, ambas se habrían distanciado una vez que Olga regresase de los Cayos Cochinos como ganadora de su edición. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? Nadie mejor para zanjar en qué punto está su actual relación con Ana que la propia Olga Moreno. ¿Qué tiene que decir al respecto?

Olga Moreno ha reaparecido en sus redes sociales. La sevillana se ha mantenido alejada de su perfil de Instagram, donde ya acumula cerca de 80.000 seguidores, para aclarar su relación con Ana Luque. ¿Y qué mejor manera que hacerlo junto a su amiga? La que fuera pareja de Antonio David Flores ha compartido varios vídeos donde aparece junto a Ana Luque: «Te va a ir fenomenal. Espero darte mucha energía. Espero verte dentro de tres meses y medio o cuatro meses. La quiero y la voy a defender por fuera. Voy a darle toda mi energía aunque a ella sola le sobra. Y va aguantar…», decía Olga junto a su amiga. Las dos estaban muy nerviosas por la marcha de Ana Luque hasta los Cayos Cochinos.

La sevillana podría haber aconsejado a su gran amiga para salir ganadora, como ella hizo

Una vez que confirmamos que Olga sigue manteniendo una excepcional relación con Ana, seguramente la segunda le habrá pedido algún consejo a la sevillana. Y es que hay que recordar que Moreno se convirtió en la ganadora de su edición. Precisamente un concurso que estuvo marcado por la emisión de la docu-serie de Rocío Carrasco bajo el nombre de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, por lo que no pudo saber nada del que por aquel entonces era su pareja, Antonio David Flores. Olga Moreno tan solo vio el capítulo 0 antes de poner rumbo a Honduras.

No fue fácil para Moreno, que se derrumbó en más de una ocasión porque no sabía que estaba pasando en España ni cómo estarían David y Rocío Flores. La concursante tan solo vio la emisión del capítulo en el que Rocío Carrasco hablaba de los supuestos malos tratos de su ex y pudo ser testigo como Antonio David Flores se quedaba sin trabajo de un día para otro. Aún así, Olga supo mantener la calma y se convirtió en la ganadora de la edición. Por lo que si hay alguien que puede aconsejar a Ana Luque, esta es su íntima amiga.

¿Defenderá la ex de Antonio David Flores a su amiga en el plató?

Precisamente podría ser Olga la encargada de defender a su amiga en el plató de ‘Supervivientes’. Hace unos días os dábamos una información en la que hablábamos de que la empresaria estaba negociando su vuelta a la televisión. Y sería para regresar a ‘Supervivientes’. Eso sí, habría puesto una importante condición: no coincidir con Jorge Javier Vázquez. Aunque lo cierto es que las palabras de ella, en las que asegura que la defenderá «por fuera» podría indiciar que no ha llegado al acuerdo con la cadena. Sin embargo, si finalmente lo hiciera, Olga podría sentarse en el plató durante los programas de los martes o los debates del domingo. Lo cierto es que ahora mismo es una de las personas que más tiene que decir y su relato es de los más esperados. Tan solo tendremos que esperar un poco para saber qué ha ocurrido al final entre la cadena y Olga.

Te interesará saber...