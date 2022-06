Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Este jueves, Olga Moreno ha hecho pública una fotografía que es, en sí misma, una declaración de intenciones. Y es que tras las constantes muestras de amor de Antonio David Flores y Marta Riesco, la sevillana ha compartido una instantánea que suena a respuesta. O al menos lo parece… En ella se puede ver a David, el hijo del malagueño y Rocío Carrasco, sujetando a hombros a su hermana Lola. «Muero de AMOR 🥰🥰», dice, «disfrutando de estos momentos, que es lo que nos vamos a quedar».

Las palabras de Olga Moreno se producen en un momento clave: en pleno apogeo mediático del romance de Antonio David y Marta Riesco. Estos no paran de alardear de su idilio en las redes sociales. En ellas muestran todos y cada uno de sus movimientos: sus cenas románticas, sus escapadas, sus bailes, sus visitas a centros de estética. No hay cosa que hagan que no quede reflejada en el perfil de Instagram de la periodista. Las imágenes que con tanto gusto ilustran su historia de amor contrastan con el retrato familiar que Olga ha dejado ver a sus followers.

Ellos se esfuerzan por demostrar al mundo que son felices el uno con el otro. Olga, por su parte, ha dejado claro que lo que le proporciona felicidad es su familia, en la que incluye al hijo de su ex con la hija de Rocío Jurado. Curiosamente, la cantante queda reflejada en su post de Instagram, ya que David luce una camiseta con el rostro de su abuela, ‘la más grande’, a la que tiene muy presente.

No cabe duda de que las realidades de Antonio David y Olga Moreno son distintas… y distantes. El que fuera colaborador de ‘Sálvame’ está viviendo una segunda juventud al lado de su novia. Ambos disfrutan de su affaire como dos adolescentes. Últimamente se les ve con frecuencia en visitando los restaurantes más de moda de la capital, en conciertos o divirtiéndose en planes de ocio muy diversos: pequeños viajes o visitas a locales muy chic.

Olga, por el contrario, ha optado por tener un perfil bajo. Bien es cierto que cada semana se sienta en el plató de ‘Supervivientes‘ para defender a Ana Luque. Pero en estas citas ante las cámaras -salvo algún rifirrafe con compañeros como Alexia Rivas- procura no entrar en temas personales y se limita a hablar del concurso de su amiga. Desde que concediera su entrevista más sincera en SEMANA, apenas ha hecho declaraciones en los medios de comunicación. La vimos en el plató de ‘Déjate querer’, el programa de Toñi Moreno, pero poco más. La discreción, y un día a día volcada de lleno en sus seres queridos, está siendo la tónica general de su vida.