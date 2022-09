¿Están saliendo juntos Olga Moreno y Agustín Etienne? Según Belén Esteban, la ex de Antonio David Flores y su representante están muy ilusionados el uno con el otro.la colaboradora dado más detalles en ‘Sálvame‘ sobre la que parece ser la pareja sorpresa de la temporada. Según la colaboradora, ella conocía la noticia desde hace dos meses y fueron dos amigas de la sevillana las que le contaron que salen juntos.

Al parecer, Olga ha encontrado en el mánager argentino un apoyo incondicional tras su separación del que fuera guardia civil. Su relación comenzó con un vínculo profesional, luego fueron amigos y con el paso del tiempo, la buena sintonía entre ellos dio paso a algo más. Según personas del entorno de Olga Moreno, se ven siempre que pueden, aunque intentan vivir su historia de manera discreta. «Dos personas cercanas a ella me lo han contado. No sé si están ahora o no, pero a mí me han contado que sí», ha asegurado Belén Esteban. «A mí me confirman esta noticia antes de entrar en Supervivientes», ha dicho Kiko Matamoros, dando la razón a su compañera.

«A Agustín Etienne la fama lo deslumbró», asegura Belén Esteban

«No voy a hablar de Agustín porque ha estado conmigo casi 20 años. No le he dejado querer, pero no es el Agustín que conocí hace 20 años. Yo no sigo trabajando con él porque para mí había algunas cosas que no me gestionaba bien. Era el hombre más leal. No se ha llevado nada ni se ha portado mal. A mí Agustín en la vida me ha quitado nada y si dijera lo contrario. Había cosas que no me gustaban y había cosas que yo veía que no me gustaban», ha aclarado Esteban. «Él me ha querido mucho y yo a él. Y mi familia también. Es muy buena persona, pero creo que la fama de alguna manera lo deslumbró».

Agustín Etienne lleva años trabajando como representante de rostros conocidos. De hecho, en su día fue mano derecha de Toño Sanchís, el que fuera mánager de Belén Esteban. Tras romperse los lazos entre la de Paracuellos y este, el joven asumió la representación de la madrileña durante mucho tiempo. En el plano personal, Etienne ha mantenido una relación sentimental con Arantxa de Benito. Fueron pareja durante más de seis años hasta que decidieron emprender rumbos por separado en 2021.

«Sé que Olga Moreno ha venido a Madrid y ha dormido en casa de Agustín Etienne», asegura Belén Esteban

Hasta la fecha, ninguno de los protagonistas ha confirmado si están juntos o no. Olga sigue centrada en su tienda y en su vida familiar en Málaga. Agustín, por su parte, está inmerso en sus compromisos profesionales en Madrid. «Es el tercer novio que me sacan, pero me da igual», se ha limitado a decir la andaluza a Aurelio Manzano.

Cabe recordar que hace unas semanas, en el plató de ‘Ya es verano’ dejaron caer que la empresaria tendría una nueva pareja. Así lo aseguró en el programa de Telecinco el paparazzi Sergio Garrido, aunque entonces no se atrevió a revelar el nombre. Este martes, Marta López, amiga de Olga, ha evitado entrar en detalles sobre el supuesto nuevo romance. «Hace dos meses salió el rumor y se lo dije a Olga. Ella me dijo: ‘Qué va, es mentira’. El domingo me llamó un compañero y me preguntó si era verdad. Yo hablé con ella y ella me contestó: ‘No voy a entrar en eso’. Yo he salido con ella y con Agustín un montón de veces. No sé si están juntos. No se lo he querido preguntar directamente. Ella cuando viene a Madrid se ha quedado en mi casa». Belén Esteban ha replicado: «Yo sé de dos veces que Olga ha venido a Madrid y se ha quedado en su casa (la de Agustín Etienne), no digas que es mentira».