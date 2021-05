Olga Moreno ha hablado sobre Antonio David Flores y Rocío Carrasco, un durísimo divorcio que ella también ha sufrido años después.

Olga Moreno una vez más ha hecho alusión a lo que hace semanas dejó en España. Aunque Rocío Flores le aconsejó que cuando viajara a Honduras dejara de lado su vida y vaciara su «mochila», la esposa de Antonio David a cada instante piensa en lo que dejó atrás. La situación para ella cuando hizo las maletas no fue fácil en absoluto, cabe recordar que se fue cuando el documental de Rocío Carrasco ya había comenzado. Su marido fue despedido y entonces llegó un tsunami a la vida de todo su entorno. A pesar de que la malagueña desconoce los detalles y bombazos que Rocíito ha ido descubriendo de todos, incluido de ella, Olga Moreno ha aclarado en ‘Supervivientes’ el infierno que ha vivido en la batalla de Rocío Carrasco y Antonio David.

«Nos lo han puesto muy difícil. Un divorcio, separación, dos niños, quince días sin ver a su padre. Punto y final. Los cuida lo máximo posible, no hay más. Que no se diga que si yo soy madre, yo no soy madre. Yo soy madre de mi hija y ya está. Cuídalos como oro en paño, que yo los cuidaré también…Los niños que lo han vivido, tanto dolor y ahora, ¿La culpa es de él?…Me cago en los…», comienza diciendo la empresaria. Unas declaraciones que se descubrirán en su totalidad este martes y que, a buen seguro, darán mucho que hablar antes de la emisión del siguiente episodio.

Olga es consciente del dolor que los hijos de Antonio David están sufriendo tras emitirse los primeros capítulos. De hecho, según pudo saber SEMANA Rocío Flores estaba destrozada y se pasaba las noches en vela, una información que poco después ella terminó confirmado. La joven de 25 años está viviendo el peor momento de su vida y, además, tiene a alguien que es imprescindible para ella a miles de kilómetros, lo que hace esta etapa todavía más dura para ella. Aunque en un principio parecía que Rocío y su madre se podían reencontrar tras 10 años sin hablarse, lo cierto es que para los espectadores un acercamiento es cada día más difícil.

Quien ha tenido buenas palabras hacia Olga ha sido Marta López. Ya expulsada del reality, la ex gran hermana ha apoyado a la esposa de Antonio David, con la que no había coincidido fuera del concurso pero a la que ya considera una buena amiga. «Yo en ningún momento he juzgado a Rocío Carrasco como madre, pero hay cosas que no entiendo. Olga solo me ha dado cariño, no me ha comido la cabeza. Olga quiere a esos niños como su fuera su madre, pero sabe que no lo es», ha dicho.

Será este miércoles cuando la audiencia vuelva a posicionarse en esta historia en la que hay tantos protagonistas. Varios son los integrantes del clan de Rocío Jurado que han sido señalados por Rocíito y varias las opiniones de algunos de ellos, aunque no todos han dado el paso de pronunciarse en una guerra que muchos años después sigue abierta.