Olga Moreno lleva ya más de un mes en ‘Supervivientes’, pero no ha sido hasta ahora cuando ha opinado sobre el despido fulminante de su marido, Antonio David Flores, de Mediaset.

Olga Moreno sigue hablando de toda la polémica que gira en torno a su familia. Después de hablar de su marido, Antonio David Flores, y de los hijos de este, Rocío Flores y David, así como de Rocío Carrasco, ahora ha llegado el momento perfecto para dar su opinión sobre una de las noticias más impactantes que afectó al que fuera colaborador de ‘Sálvame’: el despedido de este de Mediaset.

El testimonio de Rocío Carrasco en el primer capítulo de su docuserie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, hizo que la cadena tomara la drástica decisión de vetar al ex Guardia Civil de todos los programas de televisión. Ahora su mujer opina por fin sobre lo que le pareció mientras hablaba con Carlos Alba: «Lo peor es cómo ha salido… lo veo tan injusto… No se lo merece sabiendo la verdad, pero ahí está», ha declarado Olga Moreno.

Pero no ha sido lo único que ha dicho de su marido a Carlos. Y es que no ha parado de hablar maravillas de Antonio David Flores. «Te va a encantar, es un pedazo de tío. Aunque parezca prepotente, es un cachito de pan», ha terminado diciendo con el objetivo de que se conozcan cosas buenas del excolaborador, justo cuando atraviesa un delicado momento por todo lo que está diciendo de él su expareja.

A Olga Moreno le parece injusto que hayan despedido a su marido

A finales del mes de marzo, justo después de que se emitiera el primer capítulo de la docuserie de Rocío Carrasco, el colaborador fue despedido de la cadena, por lo que se decidía que no apareciera en ningún plató de televisión de Mediaset. Mediaset rescindía de Antonio David después de las brutales confesiones de Rocío Carrasco.

Esta ha sido una de las primeras y más contundentes consecuencias del testimonio de Rocío Carrasco en la vida profesional de Antonio David Flores. A pesar de que es colaborador habitual de ‘Sálvame’ y se esperaba que acudiera como defensor de su esposa ‘Supervivientes’, finalmente fue Rocío Flores la que ocupa este papel dentro del programa.

El hecho de que Rocío Carrasco se mantuviera en silencio sobre lo vivido junto a él durante más décadas le permitió seguir con su vida. El tertuliano ha recibido un aluvión de críticas durante todas estas semanas y es que hay muchos espectadores que «sí creen a Rocío», prueba de ello, el hashtag #RocioYoSiTeCreo, ha revolucionado todo este tiempo las redes sociales. Después de acusarle de maltratador directamente, Antonio David se encuentra en Madrid tomando medidas legales contra ella.

Olga también ha hablado de Rocío Carrasco y Rocío Flores

«Ellos tienen a su madre, pero que yo los he criado como si fuera su madre, porque madre solo hay una. Me haría mucha ilusión, a mi y a su padre, que su madre se pusiera en contacto con ellos. Intentamos todos los años que lo haga, pero no les coge el teléfono. Algún día de insistir e insistir, se lo cogerán, por el bien de ellos y de ella», ha dicho rotunda.

Ha dedicado unas bonitas palabras a David: «El niño siempre me regala un colgantito, pero como para agradecer, pero que a mi no me tiene que agradecer nada. Cualquier persona lo hace, les tengo que agradecer yo más a ellos que ellos a mi. De tres dedos, no me corto ninguno. Para mí David es especial», declara sobre el cariño que siente por los hijos de su marido.

La joven no podía evitar emocionarse al escuchar sus palabras

Olga Moreno ha desvelado que se atrevería a tener otro hijo con Antonio David Flores: «Después de la isla igual le pido otro», dice entre risas. La concursante de ‘Supervivientes’ ha dedicado unas bonitas palabras a Rocío Flores: «Rocío es pasión por su hermana, le ha dado vida, ha sido como su subidón. Es a la única a la que se la dejo. La cuida muy bien, muy bien, es una madre».