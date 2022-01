Antonio David Flores ha rehecho su vida con Marta Riesco, sin embargo, eso no cambiará su situación sentimental a nivel legal. La propia Olga Moreno lo ha confirmado, lo que demuestra que, pese a todo, ella no quiere dar un carpetazo con su pasado como sí ha hecho, por ejemplo, la Infanta Cristina con Iñaki Urdangarin. La empresaria no quiere divorciarse, al menos de momento, y esta decisión ha sido consensuada por los dos. «Van a seguir siendo pareja legalmente, no tiene pensado firmar ningún divorcio, no habrá régimen de visitas porque los niños siguen con los dos. No hay planteamiento inmediato de seguir haciendo estos papeles. El piso donde tienen el domicilio familiar sigue siendo el mismo», han comentado.

Esta información dada en ‘El programa de Ana Rosa’ derriba la posibilidad de que vayan a hacer efectivo su divorcio en los próximos meses. Siguen teniendo buena relación, a pesar de su ruptura, y no quieren hacer oficial su separación en otro ámbito que no sea el personal. La confesión de Olga Moreno llega horas después de que Antonio David Flores tuviera excelentes palabras hacia la madre de su hija, Lola: «¿Sabéis qué os digo? Que cuando la conocí (refiriéndose a Olga), la elegí bien pero me equivoqué. Elegí una compañera de viaje y una persona que sabiendo que mi vida siempre estaba cuestionada y que tenía mucha presión encima, me cogió de la mano y me dijo ‘vamos hacia adelante y vamos a formar una familia’. No tengo ni un pero para ella porque no lo tiene. Es una persona que se ha entregado en cuerpo y alma a mis hijos, a mí y a mi familia». Ni Olga ni Antonio David quieren un convenio regulador ni nada que les limite en el día a día.

(Noticia en elaboración)