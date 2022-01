Olga Moreno ha hecho una excepción. Horas después de que Antonio David Flores confirmara que ha comenzado una relación con Marta Riesco, ha roto su silencio en ‘El programa de Ana Rosa’. La sevillana ha entrado por teléfono para explicar cómo se siente y para mostrar su apoyo a Rocío Flores, quien desde plató no ha podido reprimir las lágrimas. «Estoy sobrellevando todo. Solo quiero entrar para decirle a Rocío que todo va a estar bien, ella merece que lo diga públicamente. No se lo merece. No voy a hablar de mí ni de su padre. Quiero que esté tranquila Rocío. Llevo 22 años con ella. Las dos sabemos lo que ha pasado, ella sabe lo que ha sufrido. Lo digo de verdad, nunca he mentido, he intentado ser lo más franca posible. Rocío no se merece lo que le están diciendo. Se tiene que mantener al margen, ella no sabía nada. Te amo, quiero que estés tranquila, que somos una familia. Te quiero», ha dicho. Una llamada en la que ella se ha mostrado destrozada y en la que ha admitido que ella tampoco sabía absolutamente nada, eso sí, sospechaba «ciertas cosas». Se ha mostrado fuerte y tiene claro que tirará para adelante pase lo que pase. «Yo tampoco sabía nada, intuía cosas», ha añadido.

Hace solo unas horas Kiko Hernández acusó directamente a Rocío Flores por hablar fuera de plató muy mal de Olga Moreno, una acusación que ella ha negado por completo. Ambas se siguen teniendo muchísimo cariño, por lo que una vez más Olga ha salido en defensa de Rocío. «Estoy pendiente de ella, no se merece… Quien la conoce, ese corazón es muy grande. Ella y yo sabemos lo que hemos vivido. Lo tenemos muy claro. He entrado por ella. Le pedí que no hablara de mí, quería quitarle esa presión. No tiene nada que ver con la película. Quiero que no se preocupe», ha dicho destrozada Olga. Declaraciones ante las que Rocío reaccionaba con un escueto «te quiero» mientras se secaba las lágrimas que de forma inevitable caían por sus mejillas.

Instantes después Olga Moreno ha reconocido que la noticia de la relación ha impactado a la familia, aunque no ha querido cargar contra su ex. Sin hacer mención en ningún momento a Antonio David y tampoco a Marta Riesco, la hispalense solo ha querido apoyar públicamente a Rocío e insistir en que su objetivo es mirar hacia el futuro. «Más te quiero yo. Esto nos ha cogido de sorpresa, cada uno sigue su camino. Otra cosa es muy diferente es lo que yo pueda pensar o intuir. Yo intuía cosas. Quiero que se quite la presión. Está pasándolo muy mal, ha sufrido mucho y no se lo merece. Es una niña que mira por su familia. Está pendiente 24 horas de sus hermanos. Mi cabeza está bien, vamos a sacar esta familia para adelante. No puedo decir otra cosa», ha puntualizado Olga Moreno.

La confesión de Olga sigue la misma línea de las palabras de su hermana, Silvia, quien en su red social ha reconocido estar decepcionada. «La decepción es una emoción que se despierta en una persona al incumplirse una expectativa construida, generalmente en torno al comportamiento de otra persona o en relación a algún acontecimiento. No es enfado, es decepción y eso es peor», ha escrito.

