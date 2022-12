Este 26 de diciembre, la hija en común de Antonio David Flores y Olga Moreno, Lola, cumplía 10 años. Una nueva década que ha llegado en un momento familiar muy convulso. La pequeña sopló las velas en una espectacular fiesta que organizó la propia Marta Riesco y su padre y que no ha estado exenta de polémica. Muchos de los detalles de esta fiesta de cumpleaños han sido intercambio. Es decir, le invitan a cenar, o disfrutan de una divertida tarde de karaoke o decoran la fiesta con originales globos a cambio de que se difundan imágenes a través de las redes sociales. Y esto es precisamente lo que ocurrió con el cumpleaños de la menor.

Olga Moreno revela su malestar con Marta Riesco y Antonio David Flores

Tanto Marta Riesco como Antonio David Flores o Rocío Flores han compartido un sinfín de imágenes de la fiesta de cumpleaños de la pequeña Lola. A pesar de que no aparece el rostro de la menor en ninguna de ellas no le ha hecho ni pizca de gracia a su madre. Olga Moreno ha estallado, asegurando que en ningún momento ella ha dado luz verde para que la fiesta de su hija pequeña se retransmitiera a través de las redes sociales: «Debido a la cantidad de mensajes que he recibido y sigo recibiendo voy a deciros algo. Para nada estoy acuerdo ni he consentido ni consentiré la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales en estas últimas 24 horas. Gracias por estar siempre«, escribía a través de una historia de Instagram junto a un emoticono de un corazón azul.

Unas incendiarias declaraciones que no harán más que avivar la polémica entre el ex matrimonio, que se ha distanciado completamente. Por su parte, Olga Moreno también eligió su perfil de Instagram para felicitar públicamente a su hija. Eso sí, únicamente compartió una instantánea de la pequeña soplando las velas en una divertida tarta de chucherías: «Un día como este nació la persona que más amo en el mundo mi Lola ❤❤ La que me hace reír, sentir, amar y sobre todo vivir…Te amo», escribía la sevillana junto a la entrañable instantánea.