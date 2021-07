Olga Moreno ha desvelado qué consecuencia ha vivido su hija, Lola, quien con solo 8 años ha tenido que hacer frente a durísimos insultos contra su padre.

Olga Moreno comenzaba ‘Ahora, Olga’ visiblemente nerviosa, de hecho, no lo negaba en los primeros instantes del programa. La malagueña poco a poco empezaba a soltarse, pues son muchas las emociones que lleva acumuladas desde hace varios meses. Tras más de 100 días en Honduras la empresaria ha recuperado su vida, no obstante, el escenario que ha encontrado en España ha sido demoledor. Ha encontrado a su familia completamente derrumbada, pues han sido muchas las acusaciones vertidas sobre ellos. Tal ha sido el impacto de la docuserie de Rocío Carrasco que incluso el barrio en el que viven en la Costa del Sol se llenó un día de carteles que acusaban a Antonio David Flores de «maltratador». Unos papeles que colgaron camino del colegio de la pequeña Lola y por los que sin querer se ha visto obligada a ponerse en manos de profesionales.

«Como vengo de Honduras, cuatro meses, es tanta información… No he visto nada y he visto a mi familia tan derrumbada, que hasta mi hija pequeña ha tenido que ir al psicólogo… No os lo podéis llegar ni imaginar, ha habido papeles en el barrio diciendo que Antonio David es un maltratador. No os podéis imaginar lo que han sufrido esos niños, que no son míos», ha dicho Olga Moreno. La ausencia de Olga para su hija ha sido muy difícil, pues la esposa de Antonio David ha permanecido en el reality más de tres meses en los que apenas ha tenido noticias de ellos. En Honduras se mostró tremendamente preocupada por ellos, pero jamás se pudo imaginar el impacto que estaba teniendo el programa de Rocío Carrasco en la sociedad.

Aunque en el pasado sí que había tendido puentes y había puesto a disposición de Rociito su número de teléfono para acercar posturas, la docuserie les aleja para siempre a la una de la otra. Olga Moreno no está dispuesta a perdonar el daño que le ha hecho este programa y es que desde el pasado mes de marzo están en la picota. Doce capítulos en los que Rocío Carrasco no ha dejado de relatar momentos desgarradores antes y después de su relación con Antonio David Flores.

Este miércoles era una fecha muy esperada para la familia Flores, ya que Olga Moreno ha aceptado la propuesta de Telecinco para limpiar el nombre de los suyos. Antonio David Flores ha recibido grandísimas críticas tras las acusaciones de Rociito y esto ha provocado que tanto él como su entorno se derrumben en varias ocasiones.