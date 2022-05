Fue a finales del mes de marzo cuando Olga Moreno y Rocío Flores acudieron a una conocida clínica en la capital madrileña para someterse a una lipoescultura. La hija de Antonio David Flores ha hablado en diferentes ocasiones del proceso, de su recuperación y de cómo van a ser los resultados. Sin embargo, hasta el día de hoy no se había pronunciado al respecto Olga Moreno. Ahora, rompe su silencio y nos desvela el verdadero motivo por el que ha decidido someterse a este retoque estético. «No me la he hecho para adelgazar. Yo lo único que quería era que mi piel estuviera más lisita. La zona de la barriguita, me lo hice también en la parte interna de las piernas y la parte de los flancos«, nos ha confesado, ya muy recuperada de su operación.

Olga Moreno nos da los detalles de su último retoque estético

A diferencia de Rocío Flores, la recuperación de la sevillana ha sido mucho más rápida. De hecho, ella no ha necesitado llevar la tabla de sujeción junto a la faja tanto tiempo como sí ha necesitado llevarla la joven. De hecho, durante la Feria de Abril de Sevilla, la empresaria pudo enfundarse en su traje de flamenco obviando este completo que tantos quebraderos les habría dado a Rocío Flores. Olga Moreno no puede estar más feliz con su operación: «He quedado encantada», nos dice.

De hecho, tal y como hemos podido saber, Olga Moreno no se realizó una lipoescultura al uso. Sino un tratamiento corporal de lipólisis asistida por radiofrecuencia. Este sirve para reducir, eliminar y remodelar la grasa del cuerpo sin necesidad de pasar por quirófano. Por este motivo, la recuperación de la empresaria ha sido mucho más rápida que la de Rocío, que hasta hace pocos días no podía sentarse debido a la faja de sujeción que llevaba. Ahora, la joven está mucho más recuperada y en sus últimas apariciones en televisión ya la pudimos verla sentada como el resto de colaboradores.

La empresaria se enfrenta a su primer verano como soltera

Retomando el tema de Olga Moreno, ella apostó por un tratamiento estético que provocara el estiramiento de la piel. Lo que se traduciría en eliminar la flacidez corporal y conseguir una piel más tonificada. Perfecta para presumir de tipazo este verano. Además, esta será la primera vez que disfrute de las vacaciones soltera tras su ruptura con Antonio David Flores. La empresaria está arropada por sus hermanas, que hacen una piña inseparable, y su grupo de amigas. Eso sí, echará de menos a su íntima, Ana Luque, que se encuentra participando en la nueva edición de ‘Supervivientes’. Luque fue la encargada de defender a Olga Moreno durante la anterior edición que, además, se alzó con el ansiado premio.

