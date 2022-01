Octavi Pujades y su padre de 92 años no han vivido las mejores semanas. Una rotura de fémur, una operación de cadera, ser positivo en covid…han sido varios los contratiempos a los que padre e hijo han tenido que hacer frente, sin embargo, ha vuelto a quedar claro que forman el tándem perfecto. A pesar de que el actor ingresó a su progenitor en una de las mejores residencias de la zona en la que él vive, finalmente su padre le ha pedido volver a casa. Dicho y hecho, aunque Pujades tiene algunas dudas. « Necesita un corte de pelo y un buen afeitado, y yo tengo mis dudas de que volver a casa sea la mejor opción por los cuidados que necesita y a pesar de que hoy viene el nuevo cuidador; pero es lo que él quería, y lo vamos a intentar. Bienvenido a casa, papá«, ha escrito Pujades junto a una foto con su padre.

Entonces, charlamos con él de cómo las imágenes con su padre durante el confinamiento se habían convertido en virales y es que ambos sacaron muchísimas sonrisas a los seguidores del actor. «Yo intentaba tener cierta regularidad en redes, porque creo que es importante para la gente que trabajamos en el medio. Y claro, ponía cosas de mi día a día. En aquel entonces estaba haciendo la gira de guardaespaldas y volví a mi casa para estar con mi padre, con mi chica, con mis hijos… Pero claro, empezó la pandemia y las 24 horas del día debía estar con mi padre y ya me aburría y empezamos a poner cosas de nuestro día a día. Y se me empezó a ir, no la cabeza, pero empecé a tirar de la imaginación y el humor. A la gente le gusto mucho», dijo. Ahora estos mismos que aplaudieron su humor, son los que se alegran de que Joan haya vuelto a casa junto Octavi, su ángel de la guarda.