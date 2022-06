Desde que este sábado se anunciara la separación entre Shakira y Gerard Piqué se han sucedido los titulares en torno a los motivos que han provocado la ruptura. La familia de la cantante ya se ha pronunciado, y ha asegurado que era algo que se podía esperar. Se especula que el futbolista podría haber tenido encuentros con una joven de 22 años que trabaja como azafata de congresos. Mientras se esclarece una posible separación, nuevas voces aportan su testimonio en lo que ya es la separación del año. Una de las personas que ha roto su silencio para hablar sobre este asunto es Nuria Tomás, exnovia del jugador. Esta mujer, que se define a sí misma como «carnicera y charcutera», ha decidido, -justo ahora-, contar todos los detalles de su pasado junto al catalán en su propia serie. Esta podrá verse a través de su página web y en ella promete sacar a la luz los aspectos menos conocidos del astro del balón.

«Hola, soy Nuria Tomás. No sé cómo he llegado a acabar rodando mi propia serie», arranca diciendo en el vídeo que sirve como adelanto de su serie. «Tuve dos puntos de inflexión en mi vida, en mi adolescencia. A los 21 años me pasó algo que cambió completamente mi vida. Siempre digo que parte de mi inocencia se quedó allí. y ahí empecé a ser otra».

Pero de «lo que más se ha hablado» sobre ella tiene que ver con su noviazgo con Piqué. Una relación que tuvo lugar hace más de una década: «Apareció un amigo mío en mi vida, que hasta entonces había sido mi amigo, y nos convertimos en pareja».

Parece claro que a esta mujer, a la que siguen más de 51.000 usuarios en su perfil de Instagram, ya no hay quien la pare. Está decidida a contar su verdad. «Historias hay miles y esta es la mía. Os abro las puertas de mi casa, mi familia, mi día a día y de todo lo que me ha llevado a sentirme cómo me siento hoy, en mi mejor momento», destaca en las redes sociales.

«Si mi historia le sirve de inspiración o apoyo a alguien habrá valido mucho la pena», dice la ex de Piqué

«Si tuviera que ponerle etiquetas a quien soy o a lo que hago, imagino que serían estas. Aunque son las ganas de compartir aprendizajes, experiencias buenas y no tan buenas, y una filosofía de vida que me ha costado mucho trabajo personal, lo que me ha llevado a grabar este documental», prosigue. «Si mi historia le sirve de inspiración o apoyo a alguien para lo que sea que quiera cambiar en su vida, habrá valido mucho la pena».

Núria Tomás, que también se define como «mamá», «empresaria» y «actriz», pertenece a una familia acomodada. Su padre es dueño de una empresa muy conocida de embutidos. Conoció a Piqué cuando eran muy jóvenes. Estuvieron juntos hasta el año 2010, cuando Piqué conoció a Shakira. Tras la ruptura, la empresaria ha dedicado buenas palabras hacia su ex. “Es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor. Hace años la herida está cerrada”, explicó en una entrevista a La Vanguardia en 2017.

Está casada con Agus Puig Gibernau, con el que contrajo matrimonio durante la pandemia. Son padres de un niño y está embarazada de otro. En el año 2015 mantuvo una breve relación sentimental con el piloto de motos Jorge Lorenzo.