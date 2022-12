50Aitana ha comprado una lujosa casa a las afueras de Madrid. Su exitosa carrera le está permitiendo ampliar su patrimonio, eso sí, esta vez ha meditado su decisión al máximo. La artista tenía claro que su nueva vivienda debía estar situada en una urbanización con seguridad 24 horas, un enclave alejado de las miradas de curiosos y que contara con cámaras que velarán por su protección. Y lo ha encontrado. La joven de tan solo 23 años ha comprado su segunda propiedad, esta vez de 674 metros cuadrados y más de 3000 metros de parcela. Si bien en el interior del último número de SEMANA te mostramos cómo es el exterior de la casa e imágenes nunca vistas de la misma, ahora te queremos contar quiénes son sus nuevos vecinos. Presentadores, cantantes y periodistas son solo algunos de los perfiles que viven cerca de esta triunfita con la que tantas personas han cantado y bailado dentro y fuera de nuestras fronteras.

Aitana ha comprado un impresionante chalet en un lugar exclusivo, ya que está rodeado de zonas verdes donde podrá pasear con sus perros, practicar deporte al aire libre o donde podrá contar con todos los servicios necesarios sin salir de su urbanización. Allí, además, podrá encontrarse por el barrio con rostros conocidos como, por ejemplo, David Bisbal, quien también vive en la misma zona desde hace años. El cantante que obtuvo su gran éxito gracias al mismo concurso que Aitana, reformó su casa por completo, dándole una segunda vida y renovando cada rincón de la misma. Una reforma integral que ha convertido el espacio en la casa de sus sueños, paso que también quiere seguir Aitana con su vivienda.

La casa de Aitana cuesta más de 800.000 euros

La intérprete ha hecho un gran desembolso en la reforma de su nueva casa. Se ha gastado más de 800.000 euros, cantidad que, por supuesto no es apta para todos los bolsillos y a la que hay que sumar el precio de la reforma. Mientras tanto seguirá teniendo en su posesión la casa que poseía en Madrid capital, muy cerca de la residencia de los que han sido sus suegros hasta hace muy poco. Miguel Bernardeau no le acompaña en esta nueva etapa tras su ruptura, con lo que se confirma que este capítulo está más que cerrado entre ellos. Ahora Aitana podrá disfrutar de la privacidad que tanto echaba de menos, eso sí, no podrá evitar cruzarse a más de un famoso por el barrio al que está a punto de mudarse. No te pierdas la galería para descubrir qué pesos pesados viven cerca de Aitana.

El 2023 comienza con fuerza para ella. Además de todos los proyectos profesionales que tiene por delante, se suma también su traslado a un hogar que está deseando estrenar.