Raquel Bollo podría estar pasando uno de los peores momentos después de que su hijo, Manuel Cortés, y su novia, Junquera, hayan roto su relación.

Raquel Bollo lleva ya muchos meses sin aparecer en los platós de televisión. A pesar de que durante un tiempo fue protagonistas de polémicas muy sonadas en ‘Sálvame’, programa en el que era colaboradora, ahora la sevillana se decanta por seguir retirada de los medios de comunicación. Está centrada no solo en su labor como empresaria, también dedicada en cuerpo y alma a sus tres hijos.

Uno de ellos es el que ahora le ha dado un nuevo varapalo. Se trata de su hijo mayor, Manuel Cortés, que según ha anunciado Kiko Hernández en su programa, lo ha dejado con su novia, Junquera, después de seis años de relación y una hija en común, que nació hace apenas unos meses.

«Manuel Cortés y su novia Junquera han roto. La niña que tienen en común no tiene ni nueve meses. Llevaban seis años juntos», ha comenzado diciendo. Kiko Hernández ha querido recalcar que ha sido un allegado de la familia de Junquera el que le ha dado la noticia. «Ellos no han querido contarlo públicamente», dice el colaborador de ‘Sálvame’ sobre la decisión de los jóvenes de que la noticia no llegara a los medios.

Manuel Cortés y Junquera podrían haber roto su relación

Kiko Hernández ha querido recalcar en el momento tan delicado que tiene que estar pasando Raquel Bollo: «Lo han dejado, han roto. Raquel tiene que tener un disgusto… porque se llevaba muy bien con Junquera. Es un tema delicado porque tienen una hija en común que no tiene ni un añito», dice con tristeza. Aún así, es rotundo y dice que «la ruptura entre Manuel y Junquera es definitiva».