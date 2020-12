La hija de Kiko Matamoros y Makoke suma un nuevo tatuaje a la larga lista que tiene ya en su cuerpo y es dedicado únicamente a un miembro nuevo de su familia: su perrito Camilo.

Anita Matamoros ha reconocido en más de una ocasión lo mucho que le gustan los tatuajes. La hija de Kiko Matamoros y Makoke ya tiene varios tatuajes repartidos por todo su cuerpo y es de las que prefiere no dejar pasar mucho tiempo entre que se hace uno y otro. Si hace unos meses compartía que se había hecho un angelito en el brazo, ahora Anita añade otro tatuaje a la larga lista.

Y sí, este último tatuaje que se ha hecho está dedicado a un miembro de su familia. El afortunado ha sido su perrito Camilo, que llegaba a su vida y a la de su chico, David Salvador, hace apenas unas semanas. Ya está tan encariñada con él que Anita Matamoros no ha dudado en dedicarle un tatuaje.

El perrito con el que Anita y David se han hecho llegó a sus vidas el pasado 10 de noviembre. Ella misma compartía emocionada lo felices que están de haber dado este paso, ya que es el primer perrito que tienen juntos como pareja: «Os presento a CAMILO💛 nuestro nuevo bebé, solo lleva un día en casa y ya es todo un terremoto. Qué ganas tengo de enseñaros sus hazañas…», escribía hace unos días.

Un amigo de Anita ha sido el encargado de anunciar su decisión

El tatuaje aunque pudiera parecer que es llamativo, es muy discreto. Se trata de un dibujo de trazo fino, decorado con algún que otro color. Anita Matamoros se ha tatuado a un bulldog francés, que es la raza de su perrito Camilo. Se lo ha hecho justo en la muñera, por la parte exterior. Según se puede ver en uno de los vídeos que ha compartido la ‘influencer’ el dibujo no es más grande que una moneda de dos euros, por lo que es bastante discreto.

La joven está tan feliz con su nuevo bebé -así llama ella a su mascota- que no ha dudado en dar el paso de tatuarse la carita del cachorro en la piel. A Anita Matamoros le apasionan los animales y tener un dibujo de un perrito en su piel no le puede emocionar más. Aunque ha compartido varios vídeos del momento en el que se estaba tatuando, después ella no ha hecho mención a esta decisión en sus Stories.

Anita Matamoros ha enseñado el resultado de su nuevo tatuaje

El tamaño es más pequeño que una moneda de dos euros

No es el único tatuaje que tiene Anita en su cuerpo

Hace unos meses, Anita Matamoros mostraba orgullosa que había decidido tatuarse un angelito de Cupido en el antebrazo. «Llevaba ya muchas letras y frases, y me apetecía hacerme algún dibujo, así que decidí hacerme un Cupido. Primero decidí hacerme una escena de la película ‘Big Fish’, luego otra de la película ‘Malena’, pero pensé que me iba a cansar muy pronto. No lo tenía claro. Luego pensé en hacerme un angelito, y dije para hacerme un angelito, me hago a Cupido, y así reflejo un poco de mí, que soy súper romántica. Y quiero ofrecer amor por todo el mundo», explicaba hace unos meses en uno de sus vídeos de YouTube.

A continuación, os mostramos todos los tatuajes de Anita Matamoros: