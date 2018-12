Paula Echevarría cumple un sueño: su nuevo proyecto profesional para conectar con sus seguidores

Paula Echevarría está imparable. A pesar de que está a punto de disfrutar una de sus fechas favoritas, la actriz española ha aprovechado los días previos para anunciar que ha cumplido uno de sus sueños. Y es que acaba de poner en marcha su página web, en la que trata de conectar un poco más con sus seguidores.

Ella misma ha sido la encargada de dar la noticia a través de su Instagram, haciendo un repaso de todo lo que recopila esta página web: “Queridos amigos… después de unos cuantos meses trabajando en ello, por fin os puedo anunciar que estreno página web!!!!! 💥💣💥”, ha comenzado escribiendo junto a una recopilación de todo lo que podemos encontrar en su espacio.

“En ella podréis ver todos mis proyectos, mis campañas, fotos y vídeos inéditos y un montón de cosas más! ⚠️ Me gusta mucho el resultado y estoy muy feliz porque creo que esto hará que estemos un poco más conectados aún! ❤️ Os invito a todos a pasar por ella y por supuesto, se admiten sugerencias si creéis que hay cosas que se pueden mejorar, añadir… 📝 www.paulaechevarria.com”, anima a sus seguidores a ayudarla a mejorar.

Ella misma ha anunciado su nuevo proyecto profesional: ¡su nueva web!

Después de la cantidad de mensajes de apoyo y cariño que ha recibido, Paula se ha visto en la obligación de agradecer a todos con un vídeo: “Me encantaría poder contestar a todos los mensajes que me estáis dejando hoy por la noticia de mi nueva web. No puedo contestaros a todos evidentemente, pero no quería dejar pasar daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por la cantidad de cariño que me estáis dando”, ha comentado muy emocionada.

Compartió la noticia con sus más de 2.500.000 seguidores en Instagram

Paula ha querido dar las gracias tras el cariño que ha recibido

“Estoy muy feliz de que os haya gustado tanto y que os mando un besito muy fuerte. Me alegro de que sea así y espero veros ahí siempre. Gracias. Os quiero”, se despedía con cariño de todos los seguidores que han aprobado este nuevo proyecto profesional de la actriz.

En la web, podrás encontrar una biografía de la actriz, en la que hace un repaso de su trayectoria profesional desde sus inicios. De hecho, está a la espera de estrenar la serie ‘Los Nuestros’, que se emitirá en Telecinco a principios del próximo año y acaba de terminar el rodaje de la película ‘Si yo fuera rico’, a las órdenes de Álvaro Fernández Armero.

También puedes encontrar todos los looks que ha lucido en su exitoso blog

Además, podrás encontrar todas las campañas publicitarias que ha hecho con diferentes marcas, así como las portadas que ha protagonizado, y todos los productos que ha sacado como su colaboración con la firma de gafas de sol Hawkers, y una gran cantidad de perfumes que llevan su nombre.

