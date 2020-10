Nacho Palau ha descubierto ante los medios el giro que ha dado a su profesión de escultor, pues ahora trabaja en una fábrica de embutidos.

Nacho Palau este lunes 19 de octubre acaparó todas las miradas. El motivo no era otro que el juicio de filiación que tuvo lugar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón, en el que Miguel Bosé era la parte contraria. Fueron sin duda los protagonistas del día, sin embargo, no fueron los únicos detalles llamativos del día. El escultor tras abandonar la sala junto a su abogado y sus familiares habló con los reporteros apostados en el lugar, donde desveló todos los detalles sobre su tenso cara a cara con el que había sido el hombre de su vida. Tras explicar que había sido complicado, el valenciano reveló su nuevo e inesperado puesto de trabajo. «Yo no quiero nada. Si yo tengo una ayuda para los enanos… Yo puedo trabajar, no soy manco y, de hecho, estoy trabajando de cocinero en una fábrica de embutidos«, respondió cuando le preguntaron por una posible pensión compensatoria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho Palau (@nachopalau) el 29 Abr, 2020 a las 12:24 PDT

Su profesión ha sorprendido a muchos y es que ahora es mileurista, por lo que su capacidad económica no tiene nada que ver con la que tiene su expareja, Miguel Bosé. Todavía se desconoce cuál será el final de esta historia, aunque muchos se preguntan cómo se abordará esta situación teniendo en cuenta que dos de los niños viven con Nacho Palau en España y otros dos con Miguel Bosé en México. Si bien a Nacho Palau le cuesta llegar a fin de mes, no sucede lo mismo con el cantante, por lo que quién sabe si se obligará al artista a abonar una cantidad mensual al que fuera su pareja durante más de 26 años.

Nacho Palau se ha visto obligado a reinventarse. Después de estudiar en la Facultad de Ciencias Químicas y dedicarse a la escultura, el artista ha tenido que trabajar de algo que nada tiene que ver con lo suyo. Después de trabajar en una residencia de ancianos en la estaba como empleado en la cocina, el valenciano ha comenzado en una fábrica de embutidos, siendo él mismo el que lo confiesa ante los medios. A pesar de que en sus redes sociales tiene muy pocas imágenes, algunas de ellas cobran ahora mucho más sentido, ya que en ellas aparece cocinando creaciones culinarias de las que luego ha querido presumir.

Siempre ha sido escaso en palabras y ha preferido no entrar en polémicas, no obstante, su juicio era tan decisivo que quiso hacer una excepción. Allí el ex de Miguel Bosé explicó sus primeras impresiones: «El juicio ha sido complicado. Ha sido complicado, cada uno ha dicho su versión y es que no os puedo contar nada más (…) Yo lo que espero es que vaya todo bien. Que los hermanos se reconozcan como hermanos y ya está».