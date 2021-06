Miguel Bosé vuelve a estar en el punto de mira por problemas con Hacienda. La Agencia Tributaria ha recuperado inspecciones y sanciones abiertas contra él.

Miguel Bosé ha vuelto este martes a estar en el punto de mira. El Tribunal de Justicia de Madrid ha dado la razón a Hacienda y se han recuperado sanciones abiertas que ya existían contra el cantante. Se desestimó el pasado mes de marzo un recurso de Bosé y además se ha determinado que el cantante utilizó sociedades para rebajar su factura fiscal. En concreto, la Administración considera que Bosé trató de desgravarse de gastos personales y que cobró dinero a través de una sociedad por unos servicios que deberían de haberse declarado como ingresos en el IRPF.

Según informa ‘El País’, el fisco mantiene que Bosé declaraba unos ingresos menores por la actividad de esta empresa. El citado medio mantiene que Hacienda ha percibido que estos ingresos son “notablemente inferiores a los obtenidos por la sociedad por dichas prestaciones de servicios en los mismos ejercicios”. Una situación que no habría hecho otra cosa que hacer saltar la liebre. Bosé salió en el año 2019 de la lista de morosos tras pagar parte de la deuda y fue años antes cuando supuestamente se sirvió de un entramado societario para pagar menos al fisco.

Saltaron las alarmas cuando algunos datos no cuadraron. La empresa que pagaba al cantante por los servicios prestados facturó 4,5 millones en 2010 y 1,7 en 2011, no obstante, estos números y lo que Bosé declaró en el IRPF no cuadró. Él declaró 509.420 en 2010 y un año después 195.106, cifras que nada tenían que ver con las otras cifras.