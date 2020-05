7 Le letra refleja desilusión

La letra refleja desilusión y decepción, el mismo sentimiento que dijo haber sentido Marta López tras el ‘Merlos Place‘. «Ya lo sé lo que eres corazón. Mírate y ves que eres lo peor y ya no hay nada que me sirva en tu interior. Y es que yo por ti no doy ni un duro, amor…Aunque digas no se te ha hecho tarde. Sabes que eres un poquito insoportable (tan insoportable). Mirarás siempre hacia atrás arrepentida (tan arrepentida). Sabes que yo he dado todo, todo, en vale. Ya veré, si vuelvo a verte o no. Tu podrás creer que voy de duro y no. Y ya no hay nada que me sirva en tu interior».