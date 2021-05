Mila Ximénez ha acudido de nuevo a una revisión médica en la clínica La Luz donde se está sometiendo a un nuevo tratamiento experimental contra el cáncer

El delicado estado de salud de Mila Ximénez es un asunto que preocupa, y mucho, a todos sus compañeros de profesión y familiares de la colaboradora. Mila está completamente apartada del trabajo y de la tele, centrada únicamente en su lucha contra el cáncer. De hecho, se está sometiendo a un nuevo tratamiento experimental en la clínica La Luz, que parece que le está sentando bien por lo que está mejorando. Prueba de ello es que hace unos días salía a comer fuera con un grupo de amigos, entre los que se encontraba Belén Rodríguez.

A pesar de esa mejoría, sigue inmersa en su tratamiento, de donde le hemos visto salir acompañada de su hermano, Manolo. Queriendo ocultar su rostro con una gorra y una mascarilla, Mila Ximénez intenta no ser captada por los medios de comunicación y pasar de desapercibida en estos momentos de lucha en su cáncer de pulmón. Una guerra que está batallando arropada por los suyos, tal y como se puede ver en las siguientes imágenes. No te pierdas el vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Mila Ximénez sigue en su lucha contra el cáncer de pulmón

La última vez que vimos a Mila Ximénez en televisión fue a principios del mes de marzo. Mila acudió a ‘Sálvame’ y reveló cómo se encontraba tras unos meses complicados en su lucha. La cosa no parecía fácil por sus palabras: «Lo que he pasado este mes no se lo deseo a nadie. Yo tengo mucha fuerza pero cada vez me cuesta más sacarla y me cuesta más levantarme. El camino está siendo largo y jodido. Todo esto me ha pillado cansada. A mí me gusta mucho vivir, pero me gusta vivir con calidad de vida», dijo Ximénez.

Poco después, la colaboradora de televisión comenzó un nuevo tratamiento experimental, que según han comunicado algunos medios de comunicación, le está sentando muy bien. Mila Ximénez ha notado cierta mejoría con este tratamiento que le están realizando en la Clínica La Luz. De hecho, unos días antes de una de sus últimas revisiones, su hermano Manolo explicaba para el periódico ‘ABC’ que «está siguiendo su tratamiento y gracias a Dios, mejorando, pero aún será largo».

La periodista está muy arropada por sus amigos y familiares

La colaboradora de televisión cuenta con el apoyo de los suyos y de todos sus compañeros de profesión. Por este motivo, hace unos días quiso reaparecer en las redes sociales para devolvérsela a Belén Esteban, quien ha estado con ella en todo momento. Mila quiso compartir la fotografía de los productos de alimentación que ha lanzado Belén. «Felicidades compañera. No pueden estar más ricos !!!😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋», escribía Mila Ximénez en su perfil de Instagram. Esta fue la última aparición de ella tras meses completamente alejada.