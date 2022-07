Han pasado ya seis años desde que Mariló Montero dejara de ser la reina de las mañanas en televisión. En los últimos tiempos su protagonismo mediático no es ni la sombra de lo que antaño fue. Quienes crean que está desaparecida del mapa se equivocan. La navarra sigue trabajando muy activamente, aunque no al mismo ritmo de sus días de gloria. Desde septiembre de 2021 es colaboradora de ‘Espejo público’, de Antena 3. Pero esta no es su única fuente de ingresos. En la actualidad compagina su labor en la pequeña pantalla con el puesto de consejera editorial Grupo Joly, el grupo editorial andaluz que edita, entre otros periódicos, ‘El diario de Sevilla’. Asimismo, imparte clases en Alumni IESE, una business school de la Universidad de Navarra que tiene campus dentro y fuera de nuestras fronteras. Polifacética como pocas, también es coach de Sun, una app que ofrece el asesoramiento de «líderes mundiales». Y aún le queda tiempo para regentar un negocio propio. Más allá de su faceta mediática, está volcada en un lucrativo negocio que tiene con su exmarido, Carlos Herrera.

Mariló Montero y Carlos Herrera se separaron en el año 2011 después de dos décadas juntos, pero aún hay varios asuntos que les mantienen unidos: los dos hijos que tienen en común Rocío Crusset y Alberto Herrera, y una empresa que tienen juntos y con la que ambos ganan un dinero extra. Tras poner punto y final a su relación han sacado provecho económico de un inmueble que aún es de su propiedad. Se trata de la que en su día fue su vivienda familiar, ubicada en pleno centro de Sevilla, a tan solo once minutos caminando de la Giralda.

Los periodistas han transformado la residencia en unos apartamentos turísticos que han reformado por completo y que cuentan con todo tipo de comodidades para atraer a algunos de los cerca de 3 millones de visitantes que recibe la capital hispalense cada año. Por dormir en uno de sus coquetos apartamentos, la expresentadora y el locutor de ‘Herrera en COPE‘ piden a sus huéspedes que abonen cantidades que oscilan entre los 160 y los 400 euros por noche, en función de la temporada y los espacios elegidos.

Como «personaje público» que sigue siendo, tal y como reza su perfil de Instagram, Mariló Montero está abierta a todo tipo de ofertas profesionales y acepta colaboraciones pagadas de empresas que la contratan para promocionar sus productos o servicios en las redes sociales. Así, a toda la larga lista de ocupaciones que tiene habría que incluir también la de influencer. Con más de 87.000 seguidores en Instagram, la navarra es una prescriptora para numerosas firmas que ven en ella un enorme potencial para influir en un determinado público compartiendo valoraciones sobre determinados artículos, servicios o marcas. A sus 56 años, está colmada de ocupaciones tan interesantes como beneficiosos en términos económicos.