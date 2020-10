Mario Conde tiene una nueva ilusión. El expresidente de Banesto está enamorado de una afamada pintora de Sevilla que, además, tiene un título nobilario.

Desde hace algún tiempo poco se sabía de la vida de Mario Conde. El expresidente de Banesto estaba desaparecido y tan solo se había vuelto a saber de él hace unos días cuando apareció en la lista de morosos de 2020. Poco más. El empresario debe más de 12 millones a la Agencia Tributaria, hecho que ha provocado que una vez más esté en el punto de mira. Sin embargo, hay otro detalle en su vida que le ha hecho acaparar todas las miradas, pues ha comenzado una nueva relación sentimental a sus 72 años. Ella es Adriana Torres Silva, una pintora de 52 años que tiene el título de Marquesa de Casa Mendaro.

Ya no se esconden, acuden a restaurantes sin miedo a ser vistos y para ellos es indiferente su diferencia de edad. Al parecer y según revela ‘Vanity Fair’, Mario está muy ilusionado con ella y la felicidad es la fiel compañera de los dos desde que están juntos. La admira y es que Adriana es muy valorada profesionalmente en Sevilla. Es precisamente allí donde vive, ya que tiene un estudio en Utrera, aunque su proyección ha sido internacional. Tanto es así que sus obras han sido expuestas en Reino Unido o Portugal, no obstante, no solo se han dado a conocer detalles laborales de Adriana Torres, también su faceta personal.

La Marquesa de Casa Mendaro es divorciada y tiene tres hijas y en sus redes sociales trata de promocionar su arte. En ellas llama la atención, además de su talento, la famosa seguidora que permanece pendiente de su día a día y esta no es otra que Lourdes Montes, esposa de Fran Rivera. Por su parte, Mario Conde en sus redes sociales a comienzos de septiembre daba pistas de cómo su vida estaba vinculada ahora con el arte. Pocos sabían a qué se refería hasta que ha saltado la noticia de su relación con Adriana Torres. «El arte ha vuelto a mi vida y según mis meigas gallegas volvió para quedarse. Digo volvió porque nací rodeado de arte», escribió Mario Conde. Unas palabras que ahora más que nunca cobran sentido.

Las palabras de la pareja de Mario Conde

Quizás con la intención de no llamar demasiado la atención, Mario Conde y Adriana Torres han preferido no seguirse en redes sociales. Eso sí, esto no evita que su relación vaya viendo en popa y ambos traten de disfrutar del otro, siendo muchas las reflexiones que escriben en sus redes ya sea para hablar de la vida o del amor. De hecho, entre los textos de la afamada pintora también llama la atención una de sus últimas citas: «El amor es cuanto necesitas y nace cuando menos lo esperas, puede ser un día como hoy…atento». Parece ser que sus caminos se han cruzado y ahora no se imaginan la vida sin el otro.