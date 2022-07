A Omar Montes le gusta «frontear» o lo que es lo mismo presumir de lo bien que le va gracias a la música. El artista ha confesado que ha destinado todos sus ahorros a la compra de una casa que a casi a todo el mundo le dejaría sin palabras. Ha pagado por ella un total de 4 millones de euros, por lo que deja el barrio madrileño de Pan Bendito donde se ha criado con sus abuelos para empezar una nueva vida. Volverá de vez en cuando, pero se instalará de manera definitiva en la mansión por la que se ha hipotecado. Con dos plantas de 160 metros cuadrados cada una y una parcela de más de 2000, el artista ha encontrado la casa de sus sueños en las afueras de Madrid. Además de las habitaciones, también dispone de un garaje, bodega y gimnasio, comodidades que, por supuesto, no están al alcance de todos los bolsillos.

«La he comprado para toda la familia. Es una villa grande a ‘tuti plen’, con todos los lujos, porque en Pan Bendito hace mucho calor», ha dicho el cantante que tantos éxitos ha cosechado en los últimos años. No esconde que el desembolso ha sido enorme y que para él no será fácil destinar todo lo que tiene en esta casa, pero está tremendamente ilusionado por ello. «Por menos de 4 millones, tal y como están las cosas no te compras nada. He comprado la casa, que era mi sueño», asegura el cantante de ‘Alocao’. Pero, ¿qué más detalles se saben de esta vivienda situada en la localidad madrileña de Boadilla del Monte? Es un chalet unifamiliar que ahora es propiedad de Omar Montes, aunque lo es gracias a dos hipotecas a las que está atado desde hace meses. Un total de 1.138.000 euros es la cantidad que debe el intérprete musical, según cuenta Jaleos, a las financieras, aunque tendrá más de 20 años para liquidar la deuda.

Omar Montes, un triunfador en la música

Omar Montes goza de una economía más que saneada a sus 34 años y no deja de triunfar allá donde va. A su espalda cuenta con muchísimos conciertos realizados y muchos otros por delante, cifra que se multiplicó cuando participó en ‘Supervivientes’ y ganó la aventura selvática más dura de la televisión.