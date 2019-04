La modelo acaba de anunciar que ha creado su propia página web y no ha dudado en animar a todos sus seguidores a visitarla.

Alba Carrillo está de enhorabuena. La modelo acaba de compartir una gran noticia con sus seguidores. Y es que ha inaugurado su propia página web, con el fin de hacer pública su biografía, todos sus trabajos en el mundo de la moda y en la televisión, y todas las fotos de sus colaboraciones.

La modelo ha elegido la plataforma Instagram para avisar a todos sus seguidores que acaba de inaugurar su página web. “Os recuerdo cuál era mi web”, decía desde la cocina de su casa, mientras cocina un salmón en el horno. Ha recibido muchas críticas, por lo que se ha visto obligada a decir de nuevo su sitio personal.

Alba Carrillo ha desvelado su nuevo proyecto profesional: su página web

Entre todas las cosas que desvela en su página web está su biografía. Desvela cómo fue su infancia y entre los datos que proporciona están su relación con Fonsi Nieto o su boda con Feliciano López. Eso sí, prefiere no decir ninguno de sus nombres. “En 2010 conocí, mientras yo desfilaba en la semana de la moda de Madrid, al que, con el tiempo, se convertiría en el padre de mi hijo. En 2015 me casé y me separé un año después”, explica sobre estas dos etapas de su vida.

Sobre su boda con el tenista, la modelo se ha quedado con todo lo bueno que le proporcionó ese momento , experiencia que le llevó “a conocerme más a mí misma y a tener claro que somos más fuertes de lo que nos creemos”.

En su biografía evita nombrar al padre de su hijo y a su exmarido