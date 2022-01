Norma Duval el pasado verano puso su mansión de La Moraleja a la venta. En un principio, fijó el precio en 5 millones de euros, sin embargo, solo dos meses después lo rebajó 200.000 euros y pasó a pedir 4,8 millones. SEMANA ha podido saber que la ex vedette ha vuelto a subirlo y es que cree que su espectacular casa vale de sobra esta cifra que para muchos puede parecer desorbitada. Actualmente, la empresaria está dispuesta a venderla, siempre y cuando, el posible comprador abone 4.900.000 euros por esta vivienda de más de 800 metros cuadrados y cuya parcela alcanza casi los 3.000. Ocho dormitorios, seis baños, una piscina climatizada con oxígeno o una bodega son solo algunas de las comodidades de las que gozará el futuro propietario, eso sí, se desconoce cuándo y cómo se hará efectiva esta operación inmobiliaria. A pesar de que Norma Duval no tiene prisa, lo cierto es que lleva más de cinco meses en el mercado y todavía sigue perteneciendo a la artista.

Allí ella ha vivido preciosos recuerdos tanto junto a la familia que ella creó, como junto a su madre, a la que cuidó hasta el final de sus días. Precisamente fue tras su muerte cuando ella confirmó su intención de venderla, ya que la casa era demasiado grande para ella. En su día fue la casa de sus sueños, de hecho, gastó gran parte de sus ahorros cuando la adquirió hace más de 30 años. Sin apego alguno a las cosas materiales, Norma Duval está abierta a desprenderse de este inmueble del que, por cierto, no hay fotografías. Por deseo expreso de la propietaria, tal y como dicen desde la inmobiliaria, las imágenes de la casa no son públicas. Ella, por su parte, no quiere hacer mucho ruido en este sentido, no obstante, SEMANA ha podido saber algunos gastos fijos de la casa. Entre otros, el de la comunidad, el cual asciende a más de 150 euros mensuales, aunque este no sería el único. Ni mucho menos. A esto debe sumar otros como, por ejemplo, las labores de jardinería, la cual asciende a un gran montante debido a las altas dimensiones de la vivienda.

La residencia está distribuida en tres plantas, por un lado, en la planta baja posee un salón con chimenea y pantalla de cine, una amplia cocina con cuarto de lavandería, tres dormitorios, dos baños y un aseo de invitados. Ya en la segunda, nos encontramos cinco habitaciones más, de las cuales tres de ellas tienen baño completo y terraza y en el sótano, un despacho, un gimnasio, una oficina o un spa. La increíble mansión de Norma Duval ya apareció en televisión, por lo que muchos se pueden hacer una idea del interior de esta casa que cuelga el cartel de ‘se vende’ desde hace tiempo. La propiedad fue diseñada por un prestigioso arquitecto español que cuidó cada rincón en la década de los 90, época en la que fue construida y en la que Norma Duval la adquirió. Ahora sus planes son otros y en ellos no está esta casa en la que vivió sus años dorados.

