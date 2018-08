Norma Duval se emociona al reencontrarse con un amor platónico

Estamos acostumbrados a ver la cara más amable y distendida de Norma Duval. Siempre con una sonrisa en la boca, la ex actriz y vedette nunca ha perdido su buen humor, ni siquiera cuando la vida le ha dado duros reveses como el fallecimiento de su hermana, Coral Duval, víctima de un cáncer.

Desde hace algunos años, Norma vive alejada de las cámaras de televisión, más centrada en el cuidado de sus sobrinas y mantener un perfil social bajo. Atrás quedaron los tiempos en que acaparaba las portadas de las revistas de sociedad y era imagen de destacadas firmas publicitarias.

Precisamente ha sido el encuentro con ese pasado tan mediático el que ha provocado que Norma se haya emocionado enormemente. La ex vedette visitaba el programa de Carlos Sobera, ‘Volverte a ver’, donde recibía una gran sorpresa.

Tras enseñarle a Carlos a dar unos pasos al más puro estilo vedette del Folie Berger, se disponía a saber quien era la persona de su pasado que quería ponerse en contacto con ella.

Se trataba del coreógrafo y director Ricardo Ferrante, con el que trabajó muchos años y al que Norma considera su maestro. Ferrante sufrió en el año 2000 un infarto y decidió alejarse del mundo del espectáculo por diferentes razones. Desde entonces, no s habían vuelto a ver.

“Norma, tantos años juntos, trabajando maravillosamente bien y teniendo a mi lado una mujer tan bella, disciplinada y tan amiga de tus amigos, de tus bailarines, de tu gente. Te adoro, te quiero y quiero verte y abrazarte con todas mis fuerzas”, era el mensaje de Ricardo, ante el que Duval no pudo contener la emoción y rompió a llorar.

La respuesta de Normas también estuvo cargada de emoción: “Me has enseñado tanto, te quiero muchísimo y lo sabes, estoy tan feliz de estar hoy aquí, y que hayas sido tú”, decía la ex actriz, que reconoció que Ricardo fue uno de sus amores platónicos.