Norma Duval ha rebajado la venta de su casa situada en La Moraleja. Un anuncio que ha bunkerizado bajo una extraña estrategia de venta.

Norma Duval este año ha puesto a la venta la que ha sido la casa de sus sueños. Adquirida hace más de 30 años, se compró una propiedad en la exclusiva urbanización de La Moraleja (Madrid) junto al que era su marido, Marc Ostarcevic, donde formaron una bonita familia. Su matrimonio se rompió, pero no ha sido hasta la muerte de su madre cuando ha colgado el cartel de ‘se vende’. La empresaria no siente apego por nada material y tras no recibir ofertas firmes ha rebajado 200.000 euros del precio de venta. Ahora pide 4,8 millones de euros, aunque está siguiendo una extraña estrategia para darle salida y es que ha bunkerizado su anuncio. A diferencia del resto de propietarios, Norma ha decidido no incluir fotografías, pues según reza en la web así lo ha pedido ella misma. «Por deseo del propietario las fotos no son públicas», dicen desde la inmobiliaria, tal y como ha comprobado SEMANA. No es fácil hacerse con las imágenes, ya que buscan cerciorarse de que eres un posible comprador y no un mero curioso.

Norma Duval quiere llevar esta venta con suma discreción, por lo que no aportarán datos de la casa a cualquiera. No tiene prisa por vender, aunque desee cerrar este capítulo y es que la casa no tiene tantos gastos como podía imaginarse al tratarse de una vivienda de lujo. Con más de 1300 metros construidos y 2000 de parcela, Norma Duval tiene entre otros gastos fijos el de la comunidad, el cual no supera los 200 euros, según ha podido saber este medio. Eso sí, a esto debería sumar otros desembolsos como, por ejemplo, el de labores de jardinería, el cual asciende a un pico si se tiene en cuenta las dimensiones del espacio.

Todos los detalles de esta casa, al descubierto

Situado en un enclave de ensueño, Norma Duval ha vivido allí sus años dorados y lo ha hecho en un inmueble dividido en tres plantas en el que hay todo tipo de comodidades. Entre otras, ocho dormitorios, seis baños, piscina por un lado exterior y por otro interior climatizada de oxígeno, así como bodega, gimnasio o zona de spa. Esta suma de estancias hacen de esta residencia un lugar muy privilegiado, algo que no es extrañar, pues fue diseñado por un prestigioso arquitecto español que cuidó cada detalle en su momento. Construida en la década de los 90, Norma Duval se decantó por esta casa con vistas en la que tiene varias terrazas que le permiten disfrutar del paisaje, sin embargo, todavía no tiene comprador.

La vivienda cuenta con demasiado espacio y, de hecho, siempre tuvo claro que intentaría deshacerse de ella cuando su madre falleciera. Meses después de que su progenitora, Purificación Aguilera, muriera a los 89 años, la vedette se puso manos a la obra para vender el que ha sido su hogar. Ella misma se lo confesó a SEMANA en exclusiva hace algún tiempo, un plan que ha llevado finalmente a cabo. «Mi idea es tener una casa más acorde cuando la familia vaya menguando (…) Me sobra casa, cuando llegue el momento buscaré otro sitio», dijo a este medio. Dicho y hecho.