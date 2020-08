Vicky Martín Berrocal ha sorprendido este verano con sus posados más sensuales mostrando, orgullosa, su cuerpo: «sin miedos», ha dicho

Vicky Martín Berrocal es una de esas mujeres que muestran orgullosa su cuerpo sin miedos ni temores. Utiliza una talla 42 y tiene celulitis, tal y como ella misma dijo en una publicación de hace unas semanas. Pero eso no le importa ni tampoco es motivo para enfundarse en los bañadores más bonitos de la temporada y hacer unos posados veraniegos de lo más sensuales que han arrasado este verano en Instagram. La diseñadora de moda está viviendo un verano de lo más romántico acompañada de su novio, Joao Viegas Soares. La pareja no se separa ni un solo momento y de hecho Vicky recogió las maletas y sus cosas de su casa de Madrid y se ha mudado al país vecino dando así un paso más (y muy importante) en su relación.

Vicky Martín Berrocal reivindica que hay que quererse a sí mismo

Son muchas las ocasiones en las que la diseñadora de moda ha mandado mensajes reivindicativos. Y es que en alguna que otra ocasión ha recibido algunas críticas por parte de algunos de sus seguidores por su aspecto físico, motivo por el que Vicky reivindica la seguridad en uno mismo: «¿Esconder mi cuerpo? Jamás, soy lo que soy», ha sido uno de los lemas que ha llevado por bandera la diseñadora de moda durante este verano. Pero incluso se atrevió a autodefinirse, tanto física como mentalmente.

«Hola, soy Vicky Martín Berrocal. Tengo una talla 42 y tengo celulitis. Y además, soy esta… Una persona de sentimiento débiles, pero con carácter fuerte. Soy compleja, a veces complicada, pero con un buen corazón. Me pierdo, pero me busco y me encuentro. No sé darme a la mitad, me entrego por completo. Nunca seré tu media amiga, ni tu medio amor, conmigo es todo o nada… No miento, no me escondo, soy justa, exigente y perfeccionista. Tampoco presumo de lo que no tengo, al contrario, doy gracias todo el rato por la vida que me ha tocado vivir. Antes me enfadaba muy rápido, ahora he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el tono de lo que siento. No soy perfecta, pero soy real». La diseñadora nos tiene acostumbrados a este tipo de mensajes que suelen ir acompañados por un sugerente posado en bañador.

De esta forma, Vicky Martín Berrocal confiesa la seguridad que tiene en ella misma, a pesar de que su exposición en las redes no solo le haga tener fieles seguidores. Y es que hay muchos que lo que hacen es criticar cada uno de los pasos que da, su físico e incluso sus planes. Cada uno de los mensajes de autoconfianza de Vicky van acompañados de un sugerente posado que quita el hipo. Os dejamos las pruebas.