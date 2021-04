A pesar de que no ha querido hablar mucho de su ruptura con David Salvador, se conoce ahora toda la verdad sobre el delicado momento por el que pasa Anita Matamoros.

La ruptura de Anita Matamoros con su novio, David Salvador, después de dos años de relación ha dejado a muchos sorprendidos. La joven era la encargada de dar la noticia a través de sus redes sociales. Sin embargo, ella ha preferido no desvelar el motivo real que ha llevado a la pareja a tomar esta decisión. Pues bien, ahora se conoce la verdad no contada sobre el problema con el que se ha encontrado la pareja y que les ha llevado a romper.

Al parecer la seriedad a las que estaba llegando la relación preocupó a David Salvador, que se agobió y decidió terminar con Anita Matamoros a finales del mes de febrero, según publica ‘Algo pasa Tv’. Esta decisión del que había sido su novio durante dos años hace que la hija de Kiko Matamoros y Makoke tome la decisión de volver a Milán, donde está instalada desde hace unas semanas.

Esta nueva etapa en las vidas de ambos llega después de que hayan convivido juntos durante los meses de confinamiento. A Anita Matamoros le pilla el inicio de la pandemia y el posterior decreto del Estado de Alarma en nuestro país en Madrid. Esto obliga a la joven a tener que quedarse en la capital española y a no poder volver a Milán, donde las cosas se estaban poniendo feas en cuanto a casos de contagio y muertes.

Durante los meses de confinamiento y los posteriores, Anita Matamoros y David Salvador viven juntos. Así lo demostraron a través de sus redes sociales, donde dejaron ver algunos de los momentos que pasaron juntos conviviendo. Después, disfrutaron de vacaciones de verano juntos y hace apenas unas semanas anunciaban que se iban de vacaciones a México para disfrutar de unos días de desconexión.

Hace unas semanas viajaron hasta México de vacaciones

Aunque Anita Matamoros no se ha querido pronunciar más sobre este delicado tema, la joven quiso confirmar que David y ella ya no estaban juntos a través de sus redes sociales: «Bueno, a ver, no pretendía responder a esta pregunta, pero es sin duda la que más os interesa. Siempre digo que expongo mi vida, pero hay un gran porcentaje que me lo quedo para mí y que así seguirá siendo», empezaba explicando Anita Matamoros para dejar claro que no cuenta todo lo que le ocurre en su día en las redes sociales.

«En este caso no es solo mi vida, sino que también la de él, por eso os pido mucho amor y respeto. Os lo contaré como en su día compartí que estábamos juntos. David y yo ya no somos pareja, lo que no quita que nos queramos mucho y nos llevemos bien. Es una persona muy especial para mí. He aprendido y crecido con él. Guardamos el mejor recuerdo de nuestra relación. No ha ocurrido nada concreto, simplemente son cosas que pasan y antes de desgastar la relación hemos preferido parar y así no manchar algo tan bonito», desvelaba.

La opinión de su padre, Kiko Matamoros

Al colaborador no han tardado en preguntarle por a la noticia en el plató de ‘Sálvame’. Y aunque leva tiempo sin hablarse con su hija, sí conocía a David. Incluso le resultaba simpático. “Yo a él le tenía mucho cariño y respeto. Las veces que hemos coincidido me parecía un chaval válido, emprendedor, inteligente, culto, un buen lector… A mí me gustaba como pareja de mi hija, pero bueno la vida es lo que es. Tampoco sé mucho más de la historia», apuntaba.