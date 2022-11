Será este sábado cuando Gerard Piqué juegue su último partido. Tal y como anunció este jueves, colgará las botas y deja atrás su carrera como futbolista, aunque todavía no ha contado qué espera de su futuro profesional a partir de ahora. Esa es la gran incógnita para muchos, ahora que ha llegado a un acuerdo sobre la custodia de los hijos que tiene en común con Shakira. Lo cierto es que a partir de ahora no le falarán fuentes de ingreso. A sus 35 años, el aún jugador del FC Barcelona ha sabido invertir muy bien los millones de euros que ha ganado a lo largo de su exitosa trayectoria como as del balón. Tras su retirada se centrará más que nunca en la gestión de sus lucrativas empresas.

Cabe recordar que Piqué no solo tiene talento para el fútbol: también tiene un gran olfato para los negocios. Su primer gran proyecto empresarial lo logró gracias a la creación Kosmos Holding, un fondo del que es copropietario junto a Hiroshi Mikitani, fundador de Rakuten y patrocinador del equipo blaugrana. A través de este fondo gestiona gran parte de sus eventos deportivos. Esta compañía, con más de 100 empleados, ha cobrado un gran auge después de la remodelación de la Copa Davis, uno de los torneos más relevantes del tenis, que ha renovado su formato, convirtiéndose así en una de las citas más atractivas del mundo tanto por el número de seguidores como por las marcas que respaldan el torneo.

La entidad, además, ha comprado los derechos de la primera división francesa, la Ligue 1, para España, como señala la revista ‘Forbes’. La marcha de Leo Messi al Paris Saint-Germain despertó el interés de Piqué y sus socios, que se hicieron con los derechos de la Ligue 1 para los tres próximos años. Esto ha sido posible gracias a la expansión de la empresa mediante Kosmos Studios, dedicada a la creación de contenidos audiovisuales deportivos.

El futbolista catalán también ha apostado por la Copa América, disputada el año pasado, para que su amigo Ibai Llanos la retransmitiese en exclusiva a través de su canal de Twitch. La relación de Piqué y Llanos se ha ido haciendo más fuerte con el tiempo. Juntos no solo han logrado que la Copa América se pueda ver en España. También han creado un Campeonato de Globos que se emitió en 2021. “La intención es que Kosmos dure muchísimos años y que sea muy exitoso”, ha explicado el deportista en ‘Forbes’. Este no es el único proyecto que el catalán ha emprendido con Llanos. Piqué ha usado su empresa EMR (e-Sports Media Rights) para introducirse en el mundo de los eSports. A finales de 2021 anunció la fundación de un nuevo equipo de eSports junto al youtuber para competir en la siguiente Superliga del videojuego League of Legends. Se trata de un juego de estrategia en el que dos equipos formados por cinco jugadores se enfrentan para destruir la base del contrario. La Superliga reúne a los diez mejores equipos del país y cerró la temporada de verano 2021 con casi cinco millones de espectadores y una audiencia de 300.000 espectadores en la final.

Kosmos Studios también es la encargada de producir de documentales como ‘La decisión’. Se trata de un proyecto que se emitió en el año 2018 en el que Antoine Griezmann desveló su continuidad en el Atlético de Madrid en medio de los rumores sobre su posible salida al Barça. Pero aún hay más. Piqué es propietario del FC Andorra, un equipo que adquirió a través de Kosmos Football y del que, por cierto, ha saldado todas las deudas que tenía.

Otra de las empresas de Gerard Piqué es Kerad Project 2006 SL, dedicada al negocio inmobiliario. Esta empresa, que en 2019 cerró el ejercicio con activos inmobiliarios por un valor de 18.705.809,25 euros, posee una larga lista de propiedades en distintas ciudades, entre las que se encuentran casas, terrenos o naves industriales.

También tiene una marca de gafas de sol, Kypers (en 2019 facturó 1.842.404,08 euros) y otra de bebidas isotónicas que montó junto al exjugador del Barça Carles Puyol. Asimismo, participa en una empresa dedicada a la producción de hamburguesas, Noel Alimentaria. En este último sector se ha asociado además con Javier Tebas, presidente de la Liga de fútbol, para la apertura de TwentyNine’s, el primer restaurante del mundo con temática de LaLiga en el parque Port Aventura World. Este lugar aúna la gastronomía con artículos relacionados con la competición, como camisetas y trofeos brindados por los equipos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank.

Con todo este complejo entramado de empresas, Piqué tiene ingresos más que suficientes para disfrutar de su noviazgo con Clara Chía, con la que recorre el mundo siempre que puede, así como para hacerse cargo de sí mismo y de su familia en los años venideros. Y aún queda por despejar una incógnita. Los rumores apuntan a que podría ser el próximo presidente del FC Barcelona. Una idea que nunca le ha parecido descabellada. “Siempre me ha hecho ilusión ser presidente, aunque todavía me siento jugador y quiero seguir jugando. El día que deje de jugar en el Barça, me retiro. Solo me apasiona jugar con el Barça. Es el club de mi vida y ni siquiera una oferta podría hacerme cambiar de opinión. Eso no tiene precio. Más dinero no te da la felicidad”, ha confesado recientemente.