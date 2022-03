Este mes de marzo, Natalia Verbeke tiene un día señalado a fuego en su calendario personal y es que se celebra el quinto cumpleaños de su hija, fruto de su relación con el jugador de rugby argentino Marcos Poggi. Un sueño cumplido para la actriz que, sin embargo, ya se siente satisfecha con su maternidad, muy orgullosa de la hija que ha criado, pero que entiende como suficiente para saciar sus ganas de ser madre. Ya no quiere más hijos y en sus planes inmediatos quedarse embarazada no ocupa ningún lugar de relevancia, aunque a veces el destino decide por nosotros. Natalia Verbeke no ha tenido reparos en hablar sobre su negativa a ampliar la familia y traerle un hermanito a su hija.

Vídeo: Europa Press

La actriz confiesa que quiere que su hija “sea una niña feliz y consentida” y por eso no se plantea ser madre de nuevo. El pasado mes de febrero cumplió los 47 años y puede que esta decisión sea en firme y no haya marcha atrás, aunque la propia Natalia Verbeke ya deja claro que hay alternativas para ser madre sin necesidad de quedarse embarazada y pasar por el mismo trance, como puede ser la adopción. Vea el vídeo en el que la actriz detalla sin problema alguno por qué ha tomado la decisión de no tener más hijos, cómo es Marcos Poggi como padre y como pareja, así como algunos detalles de la educación de su pequeña, a la que trata de mantener alejada de la televisión y, por ahora, también de los trabajos en el cine de su mamá. ¡Dale al play y descubre qué empuja a Natalia Verbeke a negarse a ser madre de nuevo!

Te interesará saber...