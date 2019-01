Natalia Sánchez y Marc Clotet están de enhorabuena. La pareja ha dado la bienvenida a su primer hijo, una niña a la que han llamado Lia y que llegó al mundo el pasado martes. Ha sido la actriz la encargada de anunciar la noticia a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 214.000 seguidores.

“✨Y llegó el día…08/01/2019.✨ Desde hace 36h he perdido la noción del tiempo y del espacio y no tengo muy claro ni el día de la semana, ni si es de día o de noche, pues siento como si hubiera pasado toda una vida. Lia ha decidido venir un mes antes de lo esperado y, aun que nos ha pillado sin los deberes hechos (ni las maletas…🤦‍♀️), todo ha ido de maravilla”, comenzaba escribiendo emocionada.

Aunque ha venido al mundo un mes antes de lo esperado, Natalia ha desvelado que ha sido un parto natural: “Ha sido un parto natural INCREÍBLE y respetado al máximo gracias a un equipo de profesionales, que más bien podrían venir del Olimpo porque para mí, ya son dioses, o mejor dicho: Diosas”, continuaba diciendo.

Ha querido dedicar unas bonitas palabras al equipo del hospital donde ha dado a luz a su hija: “GRACIAS al equipo de @sjdhospitalbarcelona : a Eli, Claudia, Estefanía, Antía, Marta, Lucía, Charo, Andrea, Estel, Loli, Carmen, Marina, Natalia, Laia y un sin fin de profesionales que han ayudado desde la sombra con el mismo cariño y la misma intensidad. Esta es, sin duda, la experiencia más increíble de mi vida, y me da, que no ha hecho más que empezar…”, desvela.

No ha dejado pasar la oportunidad de dedicar unas bonitas palabras a su pareja, Marc Clotet: “Para ti, @marc_clotet, no tengo palabras… simplemente, gracias por existir. Te quiero. Ahora toca descansar lo que podamos y cuidar mucho de este pequeño saco de amor sin el que ya no me imagino nuestras vidas. Gracias a [email protected] por tantísimo cariño. GRACIAS”.

Justo el día de Fin de Año, Natalia Sánchez felicitaba las fiestas con una original instantánea en la que presumía de barriguita junto a Marc Clotet. “¡ F E L I Z 2💥19 ! Este será el último Año Nuevo de nuestras vidas, las “últimas uvas”, siendo un equipo de 2 y ¡todavía no me lo creo @marc_clotet ! 🙆‍♀️ Doy gracias por cada segundo de este 2018, por sus momentos más bellos y los más difíciles pues, nos han hecho crecer, creer en nosotros mismos y ser lo que somos hoy. Y recibo este 2019 con los brazos abiertos, con ganas de equivocarme, arriesgar e ilusionarme a partes iguales y con la energía necesaria para todo lo que nos viene a partir de ahora ¡que no será poco…! ¡Brindo por un 2019 más justo, más empático y más generoso! Que se cumplan todas vuestras metas, vuestros sueños y que, entre [email protected], hagamos que cada segundo de este 2019 cuente!

Querido 2019…¡¡COMENZAMOOOS!”, escribía sin saber que la llegada de su hija se iba a adelantar.

Esta fue la imagen que eligió Natalia Sánchez para compartir con todos sus seguidores que estaban esperando un hijo. “Por fin podemos gritar a los cuatro vientos que ¡el año que viene seremos 3 en la familia! ¡Sin duda, la noticia que más ilusión nos hace compartir y el secreto que más nos ha costado guardar! Quitando algún que otro “asalto” a la nevera, estos 4 meses han sido maravillosos y lo más difícil ha sido guardar el secreto hasta confirmar que todo estuviera bien! ¡Hoy ya podemos celebrarlo y me hacía muchísima ilusión compartirlo! Ahora toca disfrutar de cada momento con tranquilidad y cuidarnos mucho.Gracias a [email protected] de antemano por acompañarme en esta gran aventura y gracias a ti, @marc_clotet , por ser el mejor compañero de viaje… ¡COMIENZA LA AVENTURA! ✨”.

