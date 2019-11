El pasado 8 de enero, Natalia Sánchez y Marc Clotet dieron la bienvenida a su primera hija en común, Lia. Ahora, poco más de once meses después, la actriz anuncia que está esperando su segundo hijo: «¡NUEVO BEBÉ EN CAMINOOO!(otra vez…🙆‍♀️😅)», ha comenzado diciendo.

La bonita fotografía con la que ha dado la feliz noticia

«No sé si nos ha cegado la ilusión o la inconsciencia pero el año que viene…¡volvemos a aumentar la familia!😍 ¡No sabéis la ilusión que hace poderlo compartir, por fin! La verdad es que estos 4 meses, han sido muy diferentes a los primeros 4 meses de Lia», ha anunciado en las redes sociales Natalia con una bonita fotografía en blanco y negro donde aparece la pequeña, su pareja y ella mostrando barriguita.

«Mi atención no está puesta al 100% en el embarazo porque… bueno, porque con un bebé de 10 meses y medio… ¡es imposible!😅 Lo cierto es que pienso mucho en cómo lo vamos a hacer el año que viene con dos bebés en casa y aun que reconozco que no tengo ni idea, porque con Lia ya me faltan manos…🤦‍♀️, no paro de repetirme a mi misma que; con paciencia, amor y @marc_clotet , que es sin duda el mejor compañero de viaje, todo saldrá bien…🙏», ha continuado diciendo.

«Muchas gracias a [email protected] por acompañarnos en otra aventura más. Poderlo compartir hará, como siempre, el camino mucho más llano…GRACIAS.🙏🥰 PD: Se aceptan tooooodos los consejos del mundo…!🙏😍», sentencia en una publicación que ha dejado a todos sus seguidores impactados. Eso sí, no han tardado en llover las felicitaciones y mensajes de cariño y apoyo a la pareja, que está viviendo su mejor momento personal.