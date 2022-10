Sandra Barneda ha sido fotografiada junto a su nueva ilusión paseando por el Retiro de Madrid y sin ocultar que la joven con la que aparece en las fotos de ‘Lecturas’ no es solo una amiga. Nagore Robles no ha tardado mucho en reaccionar a estas imágenes, apenas unas horas, compartiendo una profunda reflexión en sus redes sociales para dejar claro cómo se ha tomado esta publicación y con qué espíritu afronta ahora la vida. “No hay personas incorrectas y ninguna relación es una pérdida de tiempo; o te dan lo que querías o te enseñan lo que necesitabas”, escribe la colaboradora vasca con fotos de ella misma en bañador en una publicación que ha sido muy comentada por sus fans.

Poco después se ponía frente a las cámaras y tenía una nueva oportunidad de valorar cómo se encuentra y cuál es la relación actual que le une a su exnovia, Sandra Barneda, ahora que conoce que la presentadora ha comenzado a rehacer su vida. Nagore reconoce que siempre va a querer a su exnovia, aunque sus caminos hayan tomado rumbos distintos: “En nuestro caso siempre ha sido así. Siempre nos hemos querido desde el principio hasta el final y seguimos haciéndolo. Lo que pasa es que las formas de querer cambian, pero nada más. El deseo de que a esa persona le vaya bien, sea feliz, que rehaga su vida y de que triunfe, obviamente siempre han estado ahí”, reconoce sincera la colaboradora, que ya parece haber superado su ruptura y puede observar el pasado con tranquilidad y el futuro con optimismo.

Nagore Robles ha recibido con buen talante la noticia de que Sandra Barneda está apostando de nuevo por el amor y no tiene reparos en compartir su parecer públicamente: “Me alegro muchísimo por ella, la verdad. Ya lo dijimos, le deseo todo el cariño del mundo, toda la felicidad del mundo y si ella es feliz, yo soy feliz”, dice muy contundente para que no quede ningún atisbo de duda en sus palabras. “Ha sido una persona muy importante a la que quiero mucho, admiro mucho y respeto mucho”.

¿Pero y ella? Nagore Robles no oculta su deseo de volverse a enamorar y sentir esos sentimientos de nuevo aflorar en su interior. De hecho, ya prueba suerte con personas que no llegan a convertirse en parejas oficiales, pero sí ilusiones. Asegura estar abierta al amor y que se deja querer. Vea el vídeo para conocer cómo explica Nagore cómo es su nueva vida, cómo llegan ilusiones a su vida, aunque no sean parejas, y demás cuestiones. ¡Dale al play!