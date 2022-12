Nagore Robles ha revelado que tenía el corazón ocupado de nuevo. Si bien ella no había dado pistas en sus redes sociales, ahora ha querido utilizar su pódcast ‘Nos hemos liado’ para contarle a Alba Carrillo su mal de amores. Sin contar detalles de la otra persona, ni profundizar en quién era, cuánto llevaban o la intensidad de la misma, ha reconocido que estaba ilusionada de nuevo. Tras su ruptura con Sandra Barneda la vasca creía que había encontrado otra vez el amor, una relación que ya se ha roto, tal y como ha explicado ella misma en las ondas.

«Estaba con una persona muy a gusto, pero al final no ha sido lo que yo necesitaba. Con los años te hace más exigente y cosas q necesitas sí o sí. Para compartir mi vida con alguien necesito cosas que tienen q venir ya de casa. Estoy fastidiada y en modo recuperación, pero ya sé cuáles son las fases», ha comenzado diciendo. Nagore Robles habla a corazón abierto y desvela qué necesita de cara a una nueva pareja, aunque ahora no parece tener ganas de enamorarse de nuevo. Pero, ¿sigue teniendo contacto la presentadora con esa misteriosa persona? Lo cierto es que no. La ex gran hermana cree que lo mejor en este caso era cortar cualquier lazo y, por ello, ha roto conversaciones con la que fue su última ilusión.

«Contacto cero. Necesito libertad, confianza, que respeten mis pensamientos. Hay cosas que ya no tolero. Estaba yo muy ilusionada», ha explicado mientras se lamentaba. Para Nagore esta no es la primera vez que atraviesa un momento similar, por lo que se toma con calma este duelo. Por ello, habla con toda la naturalidad que le caracteriza y es que es consciente de que tarde o temprano pasará página y podrá seguir con su vida como hasta ahora. Tal es la confianza que, poco a poco, ha conseguido con su compañera de programa, Alba Carrillo, que está consiguiendo que Nagore habla sin tapujos, por ejemplo, del amor.

Hace solo unas semanas la propia Nagore confesó haber llorado recientemente por Sandra Barneda, con la que estuvo seis años. «Ha sido el amor de mi vida. He tenido la suerte de tener un gran amor», dijo, una relación que ya forma parte del pasado y cuya ruptura salió a la luz hace ya varios meses. La colaboradora de televisión necesitó ayuda de expertos para asumir su ruptura y darse cuenta de que la vida de ambas debía seguir hacia adelante, pero por separado.