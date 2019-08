Nagore Robles desafía a la censura en Instagram con este desnudo integral

Nagore Robles está disfrutando al máximo de sus vacaciones de verano. La colaboradora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha cogido la maleta y ha puesto rumbo a un destino paradisiaco. En Bali, la pareja de Sandra Barneda ha compartido con sus seguidores un desnudo integral que desafía la censura de Instagram.

Nos ‘colamos’ en el armario de Nagore Robles: la colaboradora te enseña a ser la mejor vestida la tele

«A ti mujer, que eres bella desde que naciste, sexy cada vez que te miras al espejo y sonríes, que el mundo está a tus píes incluso el día que decides dejarlo de forma invencible. Quiero que te sientas libre, que seas consciente de que eres capaz de todo, que hay que tenerlo muy grande para vivir y sobrevivir en este mundo que no fue diseñado para nosotras pero sin embargo lo estamos haciendo nuestro también. Eres belleza, fuerza, nobleza, felicidad, amor, hogar, valentía, familia, inteligencia, libertad, inmensidad, sensibilidad, lealtad…», escribía Robles junto a la imagen en la que aparece como su madre la trajo al mundo.

El piropo picante de Sandra Barneda a Nagore Robles en pleno directo

«No pararía de decirte que eres un ser excepcional que no tiene límites y que además estás rodeada de compañeras igual de increíbles que tú; con los mismos miedos, fantasmas, inseguridades y dudas pero con el mismo poder extraordinario para ayudarnos entre nosotras. Estos días no he parado de conocer mujeres increíbles de todas partes del mundo y solo puedo decir que cada día nos admiro más«, ha reflexionado la colaboradora.

La declaración de amor de Sofía Cristo a Nagore Robles que la deja en shock