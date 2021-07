Rocío Flores aceptó en directo estar junto a Nagore Robles en su programa, pero en el último momento decidió darle plantón en ‘Sobreviviré’.

La amistad de Sandra Barneda y Rocío Carrasco es un hecho. Ambas han presumido de ello, pero es un vínculo extensible, pues Nagore Robles también la apoya. La ha defendido en varias ocasiones en un plató e incluso ha adquirido una carcasa con una de las frases más icónicas de Rociito en el documental. Se desconoce si eso ha sido lo que ha echado para atrás a Rocío Flores, quien ha declinado participar en el after show, ‘Sobreviviré’. La vasca es su presentadora y le propuso a la joven ser la invitada estrella, una oferta que ella aceptó en un principio. Solo un rato después, rechazó la propuesta y dejó colgada a Nagore Robles, una tensa situación que llevó a lanzarle un zasca en pleno directo.

«Qué ganas tenía de estar aquí estaba contando los días para estar con los mejores streamers. Claro como Rocío Flores no es streamer no está aquí. Luego dirán que claro, que como no cobra no viene. Voy a tener que dar la razón a la gente en las redes que decía que si no cobraba no venía. Estaba yo sacando la cuenta, cuanto son los minutos, lo que cobra ella, cinco minutos le he pedido, pues voy a sacar el bote para ver si para el próximo día me llega», dijo la presentadora del espacio de Mi Tele Plus. Esa misma noche, la de este miércoles, Rocío Flores volvió al plató de ‘Supervivientes’, donde colabora semanalmente y donde coincidió con Nagore Robles. Lo que no imaginaba entonces era que minutos después Rocío se ausentaría en su programa, dejando un mal sabor de boca en ella.

Pero ¿cuál fue la justificación de Rocío Flores? Al parecer la hija de Antonio David Flores no calculó bien los tiempos y es que este jueves debía estar en ‘El programa de Ana Rosa’. «Delante de todos… Mañana tengo que dar el callo en Ana Rosa y no me puedo quedar», dijo. No terminó de convencer a Nagore y eso no pudo evitar que en el programa que ella misma presenta terminara de atizarla. Son pocos los espacios que cuentan con su presencia, Rocío Flores cuida al máximo qué proyectos acepta y, de momento, son muy pocos los que quiere realizar. Además, continúa como influencer en Instagram, red social en la que procura no entrar en polémicas y en la que ni siquiera contesta a los comentarios negativos de los haters.

De hecho, la nieta de Rocío Jurado ni siquiera ha querido pronunciarse sobre la polémica entrevista de su padre, Antonio David. El malagueño dio muchos titulares y han sido muchos los que se han pronunciado acerca de su charla en Youtube, ya que era su primera entrevista tras meses de silencio. La ofreció gratis y trató de desmentir todos y cada uno de los bombazos que soltó Rociito durante estos meses de emisión de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’.