Nagore Robles no ha entrado en detalles acerca de los motivos por los que ha roto con Sandra Barneda. Las dos mantienen el mismo discurso, pues aseguran que ha sido de mutuo acuerdo y que, pese a todo, se siguen teniendo mucho cariño. La colaboradora de televisión asegura estar en calma, aunque todavía está digiriendo los giros que ha dado su vida en los últimos meses. Separarse de ella no ha sido fácil, pero ¿cómo se encuentra Nagore? «Os diré que estoy en un momento de muchos cambios, donde me están pasando muchísimas cosas importantes en mi vida, pero honestamente, estoy serena y en calma. Todo se colocará en su debido orden cuando esté preparada para hacerlo, no hay prisa, ni intención de tapar cualquier emoción, respiro, me escucho y me acompaño«, asegura Nagore.

Vídeo: Redes sociales

Una dura y drástica decisión que, a buen seguro, habrá tratado con su terapeuta, con el que la vasca habla largo y tendido sobre cada uno de sus miedos o pasos trascendentales. Aunque jamás ha escondido que va el psicólogo, en esta ocasión ha explicado cuánto le sirvió a ella y es que, según la propia Nagore, es una persona completamente renovada a día de hoy. Tanto que incluso ha llegado a «salvarle la vida».

«Yo también hago terapia y creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Todos me recordáis como una persona con muchísimo carácter, muy nerviosa y creo que es más que evidente el cambio que he dado. Sin terapia no lo hubiera conseguido, ha sido necesario conocerme, conocer mis luces y mis sombras honestamente para aceptarme, para cuidarme, para quererme y para anticiparme en momentos en los que iba a romperme o a explotar, por ansiedad, por situaciones de estrés que me pasaran en la vida, por la familia, el trabajo, la infancia, el amor, el desamor (…)», comienza diciendo la presentadora. Este proceso lo ha hecho acompañada de profesionales que la han ayudado, aunque fuera a través de una pantalla. Cabe recordar que durante la pandemia hubo que adaptar este tipo de sesiones, algo que para ella es mucho más cómodo y a lo que suele recurrir en muchas ocasiones.

«Necesitamos respuestas a cómo nos sentimos o necesitamos. Desde la pandemia mi psicóloga y yo decidimos hacer las sesiones por videollamada y para mí es mucho más rápido y es algo que agradezco. Muchas personas me preguntan cómo soy una tía tan valiente (…) No siempre fue así, la terapia me ha salvado la vida«, continúa. Nagore insiste en que ahora goza de paz y calma, aunque este sentimiento no siempre estuvo presente en su vida. Desde hace años está trabajando con terapeutas que, además de ayudar a conocerse, le enseñan a protegerse ante determinadas situaciones. Fue hace tan solo unos días cuando ambas comunicaron en sus redes sociales el cambio de rumbo que había dado su vida: su relación había terminado.

«El amor también significa aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil.

Para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras, hemos decidido de mutuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja.

Tomamos caminos separados pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra«, escribieron en sus redes sociales.

